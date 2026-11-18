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Ne Hollywood ne Bollywood! Hindistan gecesinin yıldızı Galler Prensesi Kate Middleton oldu: Kraliyet hazinesinden çıkan detay büyüledi!
Ne Hollywood ne Bollywood! Hindistan gecesinin yıldızı Galler Prensesi Kate Middleton oldu: Kraliyet hazinesinden çıkan detay büyüledi!
Eşi Prens William ile birlikte Earthshot Ödülleri için Hindistan'a giden Galler Prensesi Kate Middleton, Mumbai'deki ödül gecesinde tercih ettiği geleneksel detaylara sahip kırmızı elbisesi ve Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçtiği mücevherleriyle törene damga vurdu.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:21