Trend Galeri Trend Magazin Ne makyaj ne de filtre! 62 yaşındaki Seda Sayan doğal haliyle meydan okudu: Takipçilerini ters köşe yaptı...

Ünlü sanatçı Seda Sayan, bu kez özel hayatıyla değil sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Genelde filtreli ve makyajlı kareleriyle bilinen Sayan, 62 yaşında doğal haliyle verdiği pozla eleştirilere meydan okudu. Seda Sayan'ın takipçileri o kare karşısında adeta ters köşe oldu...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:55
Aşk defteri bir hayli kabarık olan Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le mutluluğa 'evet' demişti.

Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken usta sanatçı, bu evliliği ile magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Aralarındaki yaş farklı sebebiyle bazı takipçilerinden olumsuz eleştiriler alan ikili, söylentilere kulak tıkayarak aşklarını yaşamaya devam ediyor.

NE MAKYAJ NE DE FİLTRE!

Sosyal medya hesabından sık sık eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla dikkat çeken Seda Sayan bu sefer doğal haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Genelde ağır makyaj ve kullandığı filtrelerle eleştiri oklarının hedefi olan Sayan, bu sefer doğal haliyle takipçilerini ters köşe yaptı.

Ünlü sanatçının bir arkadaşının Seda Sayan'ın doğal halini paylaşmasının ardından, birçok takipçisi "Doğal halin ne kadar güzel" ve "Makyaja da filtreye de ihtiyacın yok" yorumlarında bulundu.

"BENİM ADIMLA DOLANDIRICILIK YAPIYORLAR"

Sayan'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü sanatçı geçen günlerde de yaptığı dolandırıcılık uyarısı ile dikkat çekmişti.

Son günlerde artan dolandırıcılık suçlarına karşı 3,2 milyon takipçilik hesabında açıklama yapan ve uyarıda bulunan Sayan şu ifadeleri kullandı: ''Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı. Şimdi de biraz önce telefonu kapattım o yüzden bu videoyu çekiyorum.

"KARDEŞİMİN 35 BİN LİRASINI ALMIŞLAR"

Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar. Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz.

"NE OLUR DİKKAT EDİN"

Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz.''

Yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ünlü şarkıcının geçen günlerde de hakkında pek bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Tüm dünyasının Seda Sayan olarak tanıdığı ünlü şarkıcının meğer gerçek adı Aysel Gülaçar'mış!

İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz?

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU