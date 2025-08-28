Ne makyaj ne de filtre! 62 yaşındaki Seda Sayan doğal haliyle meydan okudu: Takipçilerini ters köşe yaptı...

"BENİM ADIMLA DOLANDIRICILIK YAPIYORLAR"

Sayan'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü sanatçı geçen günlerde de yaptığı dolandırıcılık uyarısı ile dikkat çekmişti.

Son günlerde artan dolandırıcılık suçlarına karşı 3,2 milyon takipçilik hesabında açıklama yapan ve uyarıda bulunan Sayan şu ifadeleri kullandı: ''Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı. Şimdi de biraz önce telefonu kapattım o yüzden bu videoyu çekiyorum.

