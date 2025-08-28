Trend
Ne makyaj ne de filtre! 62 yaşındaki Seda Sayan doğal haliyle meydan okudu: Takipçilerini ters köşe yaptı...
Ünlü sanatçı Seda Sayan, bu kez özel hayatıyla değil sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Genelde filtreli ve makyajlı kareleriyle bilinen Sayan, 62 yaşında doğal haliyle verdiği pozla eleştirilere meydan okudu. Seda Sayan'ın takipçileri o kare karşısında adeta ters köşe oldu...
Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:55