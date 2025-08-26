'Adımı kullanıp 35 bin lira parasını almışlar!' Seda sayan takipçilerini uyardı: "Ne olur dikkat edin" | Video
Özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Seda Sayan, bu kez yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medya hesabında 3,2 milyon takipçisi bulunan Sayan "Bu tuzaklara niye düşüyorsunuz?" diyerek takipçilerine kritik uyarıda bulundu.
