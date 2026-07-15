Ne sızabildiler ne susturabildiler: Kalemimizle cephedeyiz! "İyi ki hedefteyiz"

Dört bir koldan saldırıyorlar. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ne kapımızdan içeri sızabiliyor, ne de tepemize helikopterlerini indirebiliyorlar. Ama bugün bile vazgeçmiyorlar. FETÖ ve onun günümüzde 'siyasetçi' görünümündeki artıkları her fırsatta bizi, Turkuvaz Medya'yı hedefe koyuyorlar. Neden? Bugüne kadar medyada onlara geçit vermeyen, kriptolarını deşifre eden, halktan aldığı güç ve güvenle her cephede savaşan biziz de onun için. Baksanıza, 'İktidara gelir gelmez ilk yapacağımız iş, Turkuvaz Medya'ya el koymak' demediler mi açık açık? Pulitzer de neymiş? Bundan daha değerli, daha şerefli bir basın ödülü olabilir mi? Bu saldırılar, bu haset, bu düşmanlık, hepimizin göğsünde ışıldayan bir madalya değil de nedir? ASIRLIK GECE'Yİ BEKLİYORUM 15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA Şeref kürsüsü Zap'tiye Ne demiş?