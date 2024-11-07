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"Ne yaptın Hayriye Hanım" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

Tekrar tekrar yayınlanan ve hala keyifle izlenen, unutulmazlar arasına adını altın harflerle yazdıran dizi Yaprak Dökümü oyuncuları aradan geçen 13 yılda nasıl değişti? Yaprak Dökümü oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si usta sanatçı Güven Hokna. Fenomen dizi Yaprak Dökümü'nün dominant karakterleri Hayriye Hanım olarak oldukça sevilen Güven Hokna şimdilerde 78 yaşında. Oldukça kilo veren Güven Hokna'nın değişimi hayranlarından tam not aldı... İşte Güven Hokna'nın son hali...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:39
Ne yaptın Hayriye Hanım Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

Ne yaptın Hayriye Hanım Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

Ne yaptın Hayriye Hanım Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

Ne yaptın Hayriye Hanım Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna.

Ne yaptın Hayriye Hanım Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında.

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