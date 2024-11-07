"Ne yaptın Hayriye Hanım" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

Tekrar tekrar yayınlanan ve hala keyifle izlenen, unutulmazlar arasına adını altın harflerle yazdıran dizi Yaprak Dökümü oyuncuları aradan geçen 13 yılda nasıl değişti? Yaprak Dökümü oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si usta sanatçı Güven Hokna. Fenomen dizi Yaprak Dökümü'nün dominant karakterleri Hayriye Hanım olarak oldukça sevilen Güven Hokna şimdilerde 78 yaşında. Oldukça kilo veren Güven Hokna'nın değişimi hayranlarından tam not aldı... İşte Güven Hokna'nın son hali...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:39