Fenomen Ogün Alibaş, Hayriye Hanım'ın ağzının tadını kaçırdı | Video

Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş, Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna ile çok güldüren bir video paylaştı. Hayriye Hanım'ın ağzının tadını bozan Ogün Alibaş ve Güven Hokna'nın o anlarına sosyal medyadan adeta yorum ve beğeni yağdı.