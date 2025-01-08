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'Dümenle' başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu'nun tanışma hikayesine bir bakın!

Güzel oyuncu Derya Beşerler ve Gripin'in solisti Birol Namoğlu uzun soluklu ilişkilerine, 2015 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Sosyal medyada eğlenceli paylaşımları ile dikkat çeken evli çift, katıldıkları bir programda nasıl tanıştıklarını anlattı. İşte ünlü çiftin tanışma hikayesi!

Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:22
’Dümenle’ başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu’nun tanışma hikayesine bir bakın!

Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla müzik sektöründe severek dinlenilen Gripin gurbunun solisti ve dizi sektörünün sevilen oyuncularından olan Derya Beşerler, katıldıkları bir programda nasıl tanıştıklarını anlattı.

’Dümenle’ başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu’nun tanışma hikayesine bir bakın!

2015 yılında evlilikleri ile magazine damga vurmuş Derya Beşerler ve Birol Namoğlu, eğlenceli halleriyle sosyal medyayı süslüyor.

’Dümenle’ başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu’nun tanışma hikayesine bir bakın!

Samimi ve içten tavırlarıyla takipçilerin ilgisini çeken çift, paylaştıkları fotoğraflarla da oldukça ilgi görüyor.

’Dümenle’ başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu’nun tanışma hikayesine bir bakın!

Derya Beşerler'in ve Birol Namoğlu'nun nasıl tanıştığı hep merak konusu olsada, ikilinin bu soruya şimdiye kadar hiç cevabı olmamıştı.

’Dümenle’ başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu’nun tanışma hikayesine bir bakın!

Dijital bir platformda yayınlanan programa konuk olan çift, nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.

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