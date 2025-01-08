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'Dümenle' başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu'nun tanışma hikayesine bir bakın!
'Dümenle' başlayan bir aşk hikayesi... Derya Beşerler ve Birol Namoğlu'nun tanışma hikayesine bir bakın!
Güzel oyuncu Derya Beşerler ve Gripin'in solisti Birol Namoğlu uzun soluklu ilişkilerine, 2015 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Sosyal medyada eğlenceli paylaşımları ile dikkat çeken evli çift, katıldıkları bir programda nasıl tanıştıklarını anlattı. İşte ünlü çiftin tanışma hikayesi!
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:22