Neşe Karaböcek 30 yıl sonra ilk kez bir programa katıldı! "Zamana uyup rap yapacağım"

ALLAME'Yİ OKUDUM, DUYULDUM
Mümtaz Zeki Taşkın beni 'Böceğim' diye severdi. Bana Karaböcek piyesine yazdı. 6 ay oynadık. Tıklım tıklım oluyordu gösteriler. Bir gün piyesimiz bitti, beni İsmet İnönü'nün yanına götürdüler. Kim olduğundan haberim yok, 'Gel bakalım Karaböcek. Şanını duydum geldim, çok güzel söyledin' dedi. 'Bundan sonra senin soyadın Karaböcek olsun' dedi. Soyadım öyle verildi. Soy ismim halbuki Göktürk.
Atatürk'ün manevi kızı Afet hanımla bir araya gelip yemek yedik. Karaböceği oynarken duymuş beni. Afet İnan çok ilgilendi benimle.
Adana'da 7 yaşındayken okuduğum Arapça şarkı İstanbul'dan duyuluyor. İlk plağımı 7 yaşındayken çıkardım. Adana'ya konser vermek için Arap muganniye ve saz ekibi gelmişti. Ama assolistleri Adana kebabını çok kaçırınca biraz rahatsızlanmış. Bir sürü insan bekliyor. Onlar çıkamayınca beni çıkardılar konsere. Allame'yi 6-7 kere söyledim. Bir ilgi alaka, 10 gün sürdü bu böyle. O başarımı İstanbul'dan duyuyorlar. İlk plağım o şekilde oldu.
GÖBEK ADIM HOŞGÖRÜDÜR
Çeşmi Siyah şarkısını Kore'ye giden askerlerimiz için söylemiştim. Küçük yaşta Makber, Aheste Çek Kürekleri gibi eserleri okuyordum.
Şimdiki şarkıcıların arasında yapılanlar şov mu allah aşkına, abuk subuk hareketler yapılıyor.
Aynı sahneyi paylaştığımız zaman aile gibi oluyorduk. Bütün sanatçı arkadaşlarım benimle çalışmak isterlerdi. Göbek adım kıskançlık değil hoşgörüdür.
Yeni şarkım var, kendi bestem. Kasım ayında stüdyoya girmeyi planlıyorum. Ayrıca Rap yapacağım, çok meşhur biriyle düet yapacağız. Rap'in iyisini seviyorum. Zamana uymak lazım. Arabeskin konuşmalı şekli, halkın yarasını söylüyorlar. Daha evvel reggea yaptım Amerika'da Ağlama Bebeğim diye. Amerika'da güzel şarkılar ürettim. Risk aldım, hep daha iyisini vermek adına.
Dünyada en çok dinlenen kovboy şarkılarından Riders in the Sky'ı ben okudum. 140 milyon kez dinlenmiş.