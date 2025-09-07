Neşe Karaböcek 30 yıl sonra ilk kez bir programa katıldı! "Zamana uyup rap yapacağım"

Ailemin üçüncü kızlarıyım. Babam, Yeşilköy'de yedek subaylığını yapıyordu. 1 Nisan'da doğmuşum. Babam inanmamış.

Annem de Kadıköy'e gelin gitmiş. Cumbalı evler vardır, ben cumbada şarkılar söylermişim. 2.5 yaşındayken. Ben hep şarkı söylerdim. Dost meclisinde Ankara Radyosu'nda 'Ayşe abla var, bir götürün' demişler. Annem götürmüş beni, dinlemişler. 'Bu çok güzel ses, burada çocuk şarkıları söyletiyoruz yazık olur, konservatuvara götürün' demişler. Biz öyle konservatuvara gittik. Hâlâ hatırlıyorum ayaklarım yere değmiyor, sürekli yere bakıyorum. Ses denemesi yapıyorlar, kulağım olup olmadığına baktılar. Hanımefendi 'Bu çocuk mu piyanist' diyor. 'Bu çok büyük bir ses.' O da bir kart yazıyor. 'Bu beyi bulun' diyor. Sürekli bizi bir yere götürdükleri için annem sıkılıyor, gitmedi bir süre.

Gazetede çocuk oyuncu aranıyor ilanı görüyor. 3.5 yaşındaydım. Muhsin Ertuğrul ve Nazım Ülgen gibi isimler var. 'Sizin yüzünüzden yetenekli küçük çocuklardan oluşan bir tiyatro yapmaya karar verdik' diyor Ülgen.

Annemin çok emeği var. Azimli akıllı ve sabırlı bir kadındı. 10 sene bale yaptım. Şan hâlâ devam ediyor. Tiyatroyu çok sevdim. Okuma yazma bilmeden sahneye hazırlanırdım.