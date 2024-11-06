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Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içinde bir hayli değişti. Aslan'ın çocukluğunu hatırlayanlar, son halini tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:15
Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin oynadığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan, değişimiyle şoke etti.

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur.

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı.

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