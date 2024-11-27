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Neşeli Günler'in Tuncay'ını şimdi tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Necati Aslan'a yıllar acımadı...

Yeşilçam filmlerinin en sevilenlerinden olan Neşeli Günler yeniden izleyici ile buluşunca sosyal medyada da gündem oldu. Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde kanalı değiştiremediği Neşeli Günler, bir turşu suyu yüzünden ayrılan çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatıyor. 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur. Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı. Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde olmasa da bir çok filme imza attı. Şimdiler görenlerin Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olduğuna asla inanamayacağı Necati Aslan'ın son hali herkesi şaşırttı...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:28
Neşeli Günler’in Tuncay’ını şimdi tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Necati Aslan’a yıllar acımadı...

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Neşeli Günler’in Tuncay’ını şimdi tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Necati Aslan’a yıllar acımadı...

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

Neşeli Günler’in Tuncay’ını şimdi tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Necati Aslan’a yıllar acımadı...

Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur.

Neşeli Günler’in Tuncay’ını şimdi tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Necati Aslan’a yıllar acımadı...

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler’in Tuncay’ını şimdi tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Necati Aslan’a yıllar acımadı...

Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı.

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