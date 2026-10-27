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Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! “Keşke yaşarken bu değeri görseydi”

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden, Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un ardından müzisyen Murat Evgin'den sitem dolu bir paylaşım geldi. Evgin, "Keşke yaşarken bu değeri görseydi" sözleriyle dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:44
Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

2000'li yılların başlarında çıkardığı şarkılarla hafızalara kazınan, "Nev" mahlasıyla tanınan sanatçı Nevzat Doğansoy, çoklu organ yetmezliğiyle verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 57 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Sanatçının 25 Ekim'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanması sevenlerini yasa boğdu.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Nev'in vefatının ardından sosyal medyada paylaşılan taziye mesajları çığ gibi büyürken, meslektaşı Murat Evgin'den gelen sitem dolu çıkış gündeme bomba gibi düştü. Ünlü müzisyen, sanatçıların ancak vefat ettikten sonra hatırlandığı düzeni eleştirdi.


Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

"BARIŞ MANÇO'NUN O SÖZÜNÜ HATIRLADIM"

Nev'in arkasından paylaşılan taziye videolarının ve övgü dolu mesajların çoğalmasına dikkat çeken Evgin, merhum Barış Manço'nun vefatını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:


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Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

"Sevgili Nev'in vefatı bana rahmetli Barış Manço'nun vefatından sonra eşi Lale Manço'nun söylediği bir sözü hatırlattı: 'Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi.' Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi."

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

"ZIPÇIKTILIĞIN 'IN' OLDUĞU BİR DÖNEM"

Günümüz popüler kültür anlayışına ve müzik piyasasındaki değer yargılarına sert eleştiriler yönelten Murat Evgin, asıl siteminin bu bozuk düzene olduğunu vurguladı.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Evgin, efendi duruşuyla bilinen sanatçıların harcandığını belirterek, "Efendiliğin 'out', zıpçıktılığın 'in' olduğu bir dönemde, marjinal, abartılı veya cinselliğin ön planda olduğu imajların ve şarkıların baş tacı edildiği bir dönemde keşke Nev gibi sanatçılar yaşarken takdir edilseydi" diyerek sözlerini noktaladı.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

NELER OLMUŞTU?

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 57 yaşındaki müzisyenden beklenen acı haber geldi. Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müziğimize kattığı eşsiz ruh, beyefendiliği ve bıraktığı ölümsüz eserlerle kalplerimizde her zaman müstesna bir yere sahip olacak canımız Nevzat Doğansoy'un vefatının derin üzüntüsü içindeyiz."

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

57 yaşında hayata veda eden Nev adıyla bilinen sanatçı Nevzat Doğansoy, bugün sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı | Video

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının ailesi, yakın dostları ve müzik camiasından çok sayıda isim usta müzisyeni bu hüzünlü günde yalnız bırakmadı.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Tabutu başında duygusal anların yaşandığı törenin ardından usta sanatçının naaşı, kılınacak öğle namazını müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Cenazeye katılan AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

MENAJERİ ACI DETAYI AÇIKLADI!

Menajeri İlker Ercan, "Nejat 2 sene önce annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son 2 yıldır kademe kademe rahatsızlığı nüksetti. Yeni bir albüm hazırlığı vardı.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Özellikle yaz aylarında birçoğunun demosunu yaptı, ama olmadı, yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak " dedi. Cenazeye katılan şarkıcı Ozan Orhon ise, "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, iyi bir dostu kaybettik" diye konuştu.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

ACILI ABİDEN SON VEDA...

Cenaze töreninde büyük bir üzüntü yaşayan Nevzat Doğansoy'un acılı abisi de kardeşini son yolculuğuna uğurlamak üzere tören alanındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konuşmakta bir hayli güçlük çektiği gözlenen ve yaşadığı derin acı yüzüne yansıyan abi, boğazı düğümlenerek, "Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri..." ifadelerini kullandı.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

SON RÖPORTAJINDAKİ YÜREK YAKAN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Vefat haberinin ardından, başarılı müzisyenin hayata veda etmeden kısa süre önce verdiği son röportajındaki duygusal ifadeleri yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanatçının kendi ağzından çıkan o çarpıcı ve duygu dolu sözler şu şekildeydi:

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

"ÇOK YALNIZIM"

"100 bin ömrüm olsa, namerdim, aynı ömrü aynı şekilde yaşarım. Çok yalnızım. Tekim. Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın. Artistlik boş iş... Kazananı yok ki, yani hepi topu sonuçta öleceğiz."

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Ünlü sanatçının bu yürek burkan açıklamaları kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Nev'in arkasında bıraktığı hüzünlü veda sözleri sevenlerini derinden sarstı.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Nev adıyla tanınan sanatçı Nevzat Doğansoy'un vefatının ardından cenaze programı netleşti. Sanatçının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Doğansoy, 25 Ekim Pazar günü (bugün) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta müzisyenin naaşı, öğle namazını müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy (Nev), müziğe çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite yıllarında gitar eğitimi alan ve uzun süre eğitim/iş hayatıyla müziği bir arada yürüten sanatçı, 1990'lı yıllarda adım attığı profesyonel sahne çalışmalarıyla müzik dünyasında kendine yer edindi.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

2000 yılında çıkış yakalayan ve 2001 yılında yayımladığı ilk solo albümü "Her Şeye Rağmen" ile geniş kitlelere ulaşan Nev; ardından "Sen Gibi" (2004) albümü ve "Bir Nev-i Alaturka" (2010) projesiyle Türk müzik tarihinde kalıcı bir iz bıraktı.

Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Kendine has vokal tarzı, beyefendi duruşu ve "Zor", "Sen Gibi", "Sükut-u Hayal" ile "Mühürlü Kaderim" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, 2000'li yılların pop-rock kültürünün en önemli simgelerinden biri olarak adını müzik tarihine yazdırdı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör