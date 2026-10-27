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Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! “Keşke yaşarken bu değeri görseydi”
Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! “Keşke yaşarken bu değeri görseydi”
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden, Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un ardından müzisyen Murat Evgin'den sitem dolu bir paylaşım geldi. Evgin, "Keşke yaşarken bu değeri görseydi" sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:44