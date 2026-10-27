Nev’in vefatı sonrası Murat Evgin’den sitem dolu paylaşım! “Keşke yaşarken bu değeri görseydi”

Özellikle yaz aylarında birçoğunun demosunu yaptı, ama olmadı, yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak " dedi. Cenazeye katılan şarkıcı Ozan Orhon ise, "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, iyi bir dostu kaybettik" diye konuştu.