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New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!
New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımını protesto etmek amacıyla New York sokaklarında toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Filistin'e açık desteğiyle bilinen dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon'ın da aralarında bulunduğu pek çok tanınmış isim, yolları trafiğe kapattıkları gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 15:35