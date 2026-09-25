New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

Orta Doğu'da yıllardır devam eden çatışma ve kargaşanın baş aktörü, Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, büyük bir uluslararası nefretin hedefi konumunda.