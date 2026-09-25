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New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımını protesto etmek amacıyla New York sokaklarında toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Filistin'e açık desteğiyle bilinen dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon'ın da aralarında bulunduğu pek çok tanınmış isim, yolları trafiğe kapattıkları gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alındı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 15:35
New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!
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Orta Doğu'da yıllardır devam eden çatışma ve kargaşanın baş aktörü, Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, büyük bir uluslararası nefretin hedefi konumunda.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılan Netanyahu'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılması, New York sokaklarında protestoları da beraberinde getirdi.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

BM'DE NETANYAHU PROTESTOSU

Genel Kurul'da konuşma yapmak için kürsüye çıkan Netanyahu, BM'ye üye ülkelerin temsilcileri tarafından protesto edildi.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

Temsilciler, Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla salonu terk etti. Netanyahu'ya yönelik protestolar BM salonu ile sınırlı kalmadı, dışarıda da gösteriler düzenlendi.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

NEW YORK SOKAKLARINA TAŞTI

Netanyahu, Genel Kurul'daki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edildi.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

Yüzlerce aktivistin bir araya geldiği kalabalık, hep bir ağızdan "Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

HOLLYWOOD YILDIZI DA GÖZALTINDA

Bölgedeki bazı yolları da trafiğe kapatan göstericiler, bölgeye sevk edilen kalabalık bir polis gücü tarafından gözaltına alındı.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

Gözaltına alınanlar arasında Hollywood sanatçısı Susan Sarandon da yer aldı.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

Dünyaca ünlü aktristin elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar, uluslararası basına yansıdı.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

"FİLİSTİN'E DESTEĞİM, KARİYERİMİ BİTİRDİ"

Daha önce de Gazze ve Filistin'e yönelik destek açıklamalarıyla gündeme gelen Sarandon, ülkesinde de bazı eleştirilerin hedefi olmuştu.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

Susan Sarandon daha önce yaptığı bir açıklamada; Gazze'ye destek vermesi nedeniyle ABD'de film çekme şansının engellendiğini söylemişti.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

ÜNLÜ İSİMLERE TERS KELEPÇE

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında çok sayıda ünlü isim de vardı.

New York sokaklarında Netanyahu protestosu büyüdü! Holywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı!

New York Şehir Konseyi üyesi Chi Osse, NY-13 Kongre adayı Darializa Avila Chevalier ve komedyen Caleb Hearon'ın da polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör