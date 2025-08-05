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Nihal Candan'ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış"

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan 30 yaşında hayatını kaybeymişti. Acısı dinmek bilmeyen annesi Umut Candan sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla kızının eşine adeta ateş püskürdü. Nihal Candan'ın telefonundaki mesajları gören anne Candan, kızının eşi Faruk Çiçek için "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış" dedi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:05
Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

Bir moda yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, geçen haftalarda 23 kiloya düşerek anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

30 yaşındaki ünlü fenomenin ölmesiyle birlikte sevenlerini ve ailesini yasa boğmuştu.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

Evlat acısıyla sarsılan anne Umut Candan, kızının vefatından sonra sık sık sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

NİHAL CANDAN'IN SON MESAJLARINI AÇIKLADI!
Umut Candan kızı ve kızının eşi Faruk Çiçek hakkında sosyal medya hesabında şunları söyledi; "Nihal son zamanlarındaydı hellallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. (Sağlık sigortasını bile elinden almıştı. İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor anlamam mümkün değil.) Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi. Sonrasında bıraktı."

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"KEDİNİN FAREYLE OYNADIĞI GİBİ OYNAMIŞ"

"Çıktıktan sonra tekrar ilgilenmiş. Bir ilgilenmiş bir bırakmış, bir ilgilenmiş bir bırakmış. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynması. Tüm kanıtlar Nihal'in telefonunda var. Ben de Nihal öldükten sonra yeni gördüm. Öldüğünde görüştüklerinden haberim yoktu. Allah'a havale ediyorum."

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"SANA İYİ BİR ANNE OLAMADIM"

Geçtiğimiz günlerde ise Umut Candan, "Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim. Her zaman hep birlikteydik ama neyi atladım, neyi gözden kaçırdım, neyi yanlış yaptım bilemiyorum. Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Belki her istediğini yapmaktı... Belki de sana gereğinden fazla güvenmekti hatam... Çünkü Nihal yanlış yapmazdı, her şeyin en iyisini en güzelini en doğrusunu bilirdi Nihal'im... Beslenmesinde, sağlıklı yaşamında..." ifadelerini kullanmıştı

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ!
Umut Candan geçen gün de, ablasının ölümünden kısa bir süre sonra Mersin'e gidip denizde görüntülenmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan kızı Bahar Candan için bir açıklama yaparak, sosyal medyada yöneltilen tepkilere adeta feryat etmişti.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"BAHAR'I DA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAYIN"

Anne Candan paylaşımına, "Fake klavye şövalyeleri ve fake insancıklar okuyun, ve o lağım kokan pis ağzınızı kapatın. Nihal'i öldürdünüz Bahar'ı da öldürmeye çalışmayın.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

Siz uzaktan hiçbir gerçeği bilemezsiniz. Candanlar'ın üzerinden prim yapmayı ve iğrenç hayatınıza ortak aramayı bir kesin artık. Bahar'ı da rahat bırakın."

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

Umut Candan'ın bu paylaşımı kısa süre Instagram da yankı bulmuştu.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"İYİLEŞMEMEK İÇİN DİRETTİ"

Öte yandan anne Candan geçen haftalarda da kızının ölümü hakkında ilk kez konuşmuştu.

Kızının hastalık ve vefat sürecinden bahseden Umut Candan, "Uğraştı ve kaldıramadı. Bir yandan cezaevine girmesi, diğer yanda çok sevdiği eşinin vefasızlığı... O çok hassas yürekli bir kızdı, taşıyamadı. Süreç o kadar hızlı ilerledi ki anlayamadık.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

Yememeye başladı tekrar, spor yapıyordu. 'İyiyim' diyordu ama aslında hiç iyi değilmiş. Dört hastane gezdik ama hiçbiri merhem olamadı kızıma. Çünkü bence kendi iyileşmemek için diretti." ifadelerini kullanmıştı.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

Psikolojik destek aldığını belirten anne Candan, ortanca kızı Bahar'ın evlenmesini istediğini belirtti. Bunun sebebini ise şu sözlerle açıklamıştı: "Bahar'ın merhametli, vicdanlı, karakterli, düzgün biri ile evlenip çocuğu olursa Nihal tekrar doğar diye düşünüyorum.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"BAHAR EVLENİRSE NİHAL YENİDEN DOĞAR"

En az dört tane doğurmasını istiyorum. Biliyorum Nihal, muhakkak dönüş yapacak bize o şekilde. Zaten Bahar da kabul etti. Bir an evvel görücü usulü ile evlenmesini istiyorum. Helal süt emmiş biri olsun yeter. Başka da bir kıstasım yok."

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"SİZİ ERKEN BIRAKIRSAM BENİ AFFEDİN" DEDİ

Kızının son günlerini anlat Umur Candan, "En son gün zaten konuşamıyordu ama birkaç gün öncesinde veda eder gibi bir hâli vardı. "Beni hiç unutmayın, sizi seviyorum ve hiç suçum yok, sizi erken bırakırsam beni affedin" dedi. Yoğun bakımda son gün ise en son babasıyla göz hareketleriyle konuşmuş.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"KOCASINI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kocası Faruk Çiçek, demiş ki 'Helalleştik'. Onun helalleşecek bir hali yoktu ki. Yaşayan bir ölüyle nasıl helalleşir insan? Onu Allah'a havale ediyorum. Biz iyi insanlardık, kimseye zararımız yoktu." dedi.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

"ÇOK GEÇ KALMIŞTIK"

Umut Candan kızı Nihal'in moda programına katıldığından haberi olmadığını söyleyerek, " O yarışma programına bizim rızamız yoktu. Nihal, üniversitede okurken yurttaki arkadaşlarıyla başvurmuşlar ve çok geç kalmıştık biz öğrendiğimizde. Benim kızlarım hukuk okuyan, eğitimli çocuklardı." şeklinde cevap verdi.

Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış

NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, bir moda programıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.