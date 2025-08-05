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Nihal Candan'ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış"
Nihal Candan'ın son mesajları ortaya çıktı! Annesi eşine ateş püskürdü: "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış"
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan 30 yaşında hayatını kaybeymişti. Acısı dinmek bilmeyen annesi Umut Candan sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla kızının eşine adeta ateş püskürdü. Nihal Candan'ın telefonundaki mesajları gören anne Candan, kızının eşi Faruk Çiçek için "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış" dedi.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:05