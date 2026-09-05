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Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Ceyda Düvenci ve radyocu Güçlü Mete çifti sürpriz bir kararla Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz hafta hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den yeni nikah kareleri geldi.

Giriş Tarihi: 05.09.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 15:01
Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile biten 8 yıllık evliliğinin ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırarak yeniden mutluluğu yakaladı.

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci, ilişkisini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Aşklarını doludizgin sürdüren çift, bu kez sürpriz bir kararla Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturdu.

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Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz hafta hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den yeni nikah kareleri geldi.

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Çiftin en özel anlarının objektiflere yansıdığı fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Mutlulukları yüzlerinden okunan ünlü çiftin romantik pozları, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin mutluluk dolu anları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çifte peş peşe tebrik mesajları geldi.

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL