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Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı
Nikahtan yeni kareler geldi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin mutluluk pozları sosyal medyayı salladı
Ceyda Düvenci ve radyocu Güçlü Mete çifti sürpriz bir kararla Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz hafta hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den yeni nikah kareleri geldi.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 15:01