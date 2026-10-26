Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir aşk yaşadığı Batuhan Yağlıoğlu ile sessiz ve sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden ve evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, yoğun tempolarına kısa bir ara vererek rotayı komşu ülkeye çevirdi. Şimdilerde evliliklerinin tadını çıkarmaya devam eden ikili, tatil için Yunanistan'ın tarihi ve turistik başkenti Atina'yı seçti. Atina sokaklarında baş başa keyifli günler geçiren çift, şehir turu boyunca çektirdikleri romantik ve eğlenceli pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin peş peşe yayımladığı bu özel tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİ... 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor. LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı. HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ 'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. 2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı. ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ 'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi. 'KOCA KAPLANI ÇITIR YAPTIM' Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, 'Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım.' ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu... ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi. Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor. Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı. 'YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK...' Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, 'Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…' notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi. 31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi. Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi. Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı. PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ 2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti. Şimdilerde aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sever'in romantik kutlamasıyla gündeme geldi. 'SENİ ÖYLE SEVİYORUM Kİ...' Fulya Kahveci Sever, 46 yaşına giren eşi Nihat Kahveci'nin doğum gününü şu notla kutladı: 'İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun' Eski mankenin romantik kutlaması 'yeniden ilanıaşk etti' yorumlarını yaptırmadan geçemedi... YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'İnadına Aşk' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Dalgıçer, özel hayatıyla gündeme geldi. Dalgıçer, 2024 yılının temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak Hakkı Ağaoğlu ile sadece bir törenle nişanlanmıştı. Çift 3 ay sonra ise görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ağaoğlu e Dalgıçer'in bu özel günündeki nikah şahitleri; Ali Ağaoğlu, Aşkım Kapışmak ve Açelya Topaloğlu olmuştu. YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. 4 YILI GERİDE BIRAKTILAR! Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. 'BİR SEVGİYİ ANLAMAK...' Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına 'Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın.' notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ