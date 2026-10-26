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Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Şarkıcı Nilüfer'in gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Ayşe Nazlı, eşiyle birlikte çıktığı Atina tatilinden romantik kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 11:06
Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir aşk yaşadığı Batuhan Yağlıoğlu ile sessiz ve sade bir nikah töreniyle evlenmişti.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden ve evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, yoğun tempolarına kısa bir ara vererek rotayı komşu ülkeye çevirdi.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Şimdilerde evliliklerinin tadını çıkarmaya devam eden ikili, tatil için Yunanistan'ın tarihi ve turistik başkenti Atina'yı seçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Atina sokaklarında baş başa keyifli günler geçiren çift, şehir turu boyunca çektirdikleri romantik ve eğlenceli pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Çiftin peş peşe yayımladığı bu özel tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİ...

'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH

Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

"KOCA KAPLANI ÇITIR YAPTIM"

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Atina çıkarması! Eşiyle tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti.