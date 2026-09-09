Trend Galeri Trend Magazin Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

Aile arasında nişanlanarak evlilik yoluna giren Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Cihangir sokaklarında kahve molası verirken kameralara takıldı. Evlilik hazırlıkları ve düğün planları hakkında konuşan ikili, kaçamak cevaplarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:05
Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!
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Usta sanatçılar Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızı olan başarılı oyuncu Derya Şensoy ile meslektaşı Yağız Can Konyalı'nın mutlu birlikteliği evlilik yolunda ilerliyor.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

Çiftin evlilik yolundaki ilk adımı, Yağız Can Konyalı'nın hazırladığı romantik evlilik teklifiyle başladı. Şensoy'un "Evet" yanıtını verdiği özel anlar pasta kesilerek kutlanırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

AİLE ARASINDA SADE NİŞAN TÖRENİ

Gözde çift, geçtiğimiz aylarda bu mutlu birlikteliklerini resmiyete taşıdı ve aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

Nişandan kareleri Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy'un mutluluğu dikkat çekerken, çifte kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından hayranları merakla nikah tarihini beklemeye başladı.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

CİHANGİR'DE KAHVE MOLASI

Ünlü çift son olarak, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Baş başa vakit geçiren çiftten Derya Şensoy, "Yağız'ın işleri vardı, onları halledip gelmişken bir kahve içtik" dedi.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

GÖZLER DÜĞÜN TARİHİNDE: NE ZAMAN EVLENİYORLAR?

Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftten Yağız Can Konyalı, düğün tarihi sorulması üzerine "Yüzükler takıldı; şu an iş yoğunluğumuz var. Bir sürü iş güç var. Düğün olacağı zaman haberiniz olur" diyerek güldü. Derya Şensoy ise net bir tarih verememelerinin sebebini açıklayarak "Sakladığımız bir cevap değil bu. Her an olabilir ama biraz işlerimiz var. Müsait bir anda planlayacağız" ifadelerini kullandı.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

Evlilik sorularına verdikleri kaçamak yanıtlarla gündeme gelen ünlü çiftin nişan kararı sonrasında özel hayatları da bir hayli merak konusu oldu.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

1990 doğumlu İstanbullu güzel Derya Şensoy ile İstanbul'da dünyaya gelen ancak aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı'nın memleket detayları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

HANDE BALADIN

Kütahya

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

OLGUN TOKER

Mersin

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

BURAY

Kıbrıs

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.