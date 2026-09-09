Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

GÖZLER DÜĞÜN TARİHİNDE: NE ZAMAN EVLENİYORLAR?

Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftten Yağız Can Konyalı, düğün tarihi sorulması üzerine "Yüzükler takıldı; şu an iş yoğunluğumuz var. Bir sürü iş güç var. Düğün olacağı zaman haberiniz olur" diyerek güldü. Derya Şensoy ise net bir tarih verememelerinin sebebini açıklayarak "Sakladığımız bir cevap değil bu. Her an olabilir ama biraz işlerimiz var. Müsait bir anda planlayacağız" ifadelerini kullandı.