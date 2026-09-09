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Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!
Nişan yüzükleri takıldı, gözler düğünde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!
Aile arasında nişanlanarak evlilik yoluna giren Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Cihangir sokaklarında kahve molası verirken kameralara takıldı. Evlilik hazırlıkları ve düğün planları hakkında konuşan ikili, kaçamak cevaplarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:05