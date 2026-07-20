Nükhet Duru konserinde ezber bozan imaj! Sahnedeki Kızılderili tarzı olay oldu...

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Nükhet Duru, yıllara meydan okuyan şarkıları ve ikonik sahne performansıyla dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Her konserinde zamansız eserlerini kendine has tarzıyla seslendiren usta sanatçı, sadece müzikal kalitesiyle değil, dinleyicisiyle kurduğu samimi bağla da sahnelerin en özel isimleri arasında yer alıyor. Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru son olarak, önceki akşam Alaçatı'da sahne aldı. Binlerce hayranına müzik ziyafeti veren Duru, Kızılderilileri andıran tarzıyla da büyük beğeni topladı. Geniş repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de müzik ziyafetinin yanı sıra şıklığıyla da göz doldurmuştu. Gecede seslendirdiği parçalarla kulakların pasını silen Nükhet Duru, sahne kostümü olarak beyazlar içinde, duvaklı bir tasarım tercih etmişti. Sanatçının bu büyüleyici ve asil tarzı salondaki herkesin beğenisini toplarken, konser esnasında bir dinleyicinin seslenmesiyle salondaki hava bir anda değişmişti. Bir dinleyicinin beyazlar içindeki usta sanatçıya 'Gelin gibisiniz' demesi üzerine, Nükhet Duru'dan beklenmedik bir çıkış gelmişti. Hayranının bu yorumunu yanıtsız bırakmayan 72 yaşındaki sanatçı, 'Gelinlik provası yapıyorum, nikah yakında' diyerek espiri yapmıştı. Sahnede yaşanan bu anlar salondaki dinleyicilerin akıllarını karıştırırken, usta sanatçının evlilik imalı bu neşeli çıkışı kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmişti. NÜKHET DURU KİMDİR? Nükhet Duru, 1954 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk pop müziğinin en köklü ve ikonik yorumcularından biridir. Profesyonel müzik kariyerine 1970'lerin başında adım atan sanatçı, özellikle 'Melankoli', 'Ben Sana Vurgunum', 'Anılar' ve 'Cambaz' gibi zamansız şarkılarıyla hafızalara kazınmıştır. Kendine has güçlü vokal tarzı, caz esintili pop yorumculuğu ve tiyatral sahne hakimiyetiyle Türk müzik tarihinde kendine özgü bir ekol yaratmıştır. Kariyeri boyunca sadece albüm çalışmalarıyla sınırlı kalmayan Duru; müzikallerde, televizyon şovlarında ve sinema filmlerinde de rol alarak çok yönlü bir sanatçı profili çizmiştir. Dönemin usta bestecileriyle gerçekleştirdiği ortak projelerle pop müziğin altın çağına yön veren isimlerden biri olmuştur.