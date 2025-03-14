Nuri Alço'dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! 'Sinemada teknesi olan ilk kadındı'
Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Ahu Tuğba, geçtiğimiz Eylül ayında tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Amerika'daki evinde ölü bulunan Ahu Tuğba, sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu. Güzel oyuncunun yakın dostlarından olan Nuri Alço da Ahu Tuğba'nın vefatıyla büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Nuri Alço, uzun bir aradan sonra yakın dostu hakkında açıklamalarda bulundu. "Sinemada teknesi olan ilk kadındı" diyen Alço'nun bu itirafı, sosyal medya büyük bir ilgi uyandırdı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:07