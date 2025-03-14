Nuri Alço’dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! ’Sinemada teknesi olan ilk kadındı’

"SİNEMA HAYATINDA İLK TEKNESİ OLAN KADINDI"

Nuri Alço Ahu Tuğba için, "Benim çok iyi arkadaşımdı, gerçek dostumdu, gece gündüz ayrılmazdık. O zamanlar Ahu Tuğba en büyük durumdaydı, altında 3-4 tane Mercedes arabası olsun, teknesi olsun; sinema hayatında ilk teknesi olan kadındı, 25 metre teknesi vardı.