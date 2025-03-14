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Nuri Alço'dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! 'Sinemada teknesi olan ilk kadındı'

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Ahu Tuğba, geçtiğimiz Eylül ayında tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Amerika'daki evinde ölü bulunan Ahu Tuğba, sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu. Güzel oyuncunun yakın dostlarından olan Nuri Alço da Ahu Tuğba'nın vefatıyla büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Nuri Alço, uzun bir aradan sonra yakın dostu hakkında açıklamalarda bulundu. "Sinemada teknesi olan ilk kadındı" diyen Alço'nun bu itirafı, sosyal medya büyük bir ilgi uyandırdı.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:07
Nuri Alço’dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! ’Sinemada teknesi olan ilk kadındı’

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de ki evinde ölü olarak bulunmuştu.

Nuri Alço’dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! ’Sinemada teknesi olan ilk kadındı’

Tansiyonun yükselmesiyle sebebiyle hayatını kaybeden Yeşilçam güzeli, sanat camiasını derinden sarmıştı.

Nuri Alço’dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! ’Sinemada teknesi olan ilk kadındı’

Nuri Alço da yakın dostu Ahu Tuğba'nın vefatıyla oldukça sarsılmıştı.

Nuri Alço’dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! ’Sinemada teknesi olan ilk kadındı’

Yeşilçam oyuncusu son olarak bir programa konuk oldu ve yakın dostu hakkında açıklamalarda bulundu.

Nuri Alço’dan dikkat çeken Ahu Tuğba itirafı! ’Sinemada teknesi olan ilk kadındı’

"SİNEMA HAYATINDA İLK TEKNESİ OLAN KADINDI"

Nuri Alço Ahu Tuğba için, "Benim çok iyi arkadaşımdı, gerçek dostumdu, gece gündüz ayrılmazdık. O zamanlar Ahu Tuğba en büyük durumdaydı, altında 3-4 tane Mercedes arabası olsun, teknesi olsun; sinema hayatında ilk teknesi olan kadındı, 25 metre teknesi vardı.