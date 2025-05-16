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O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada da merakla takip ediliyor. Bu kez ünlü bir oyuncu nostaljik paylaşım yaparak herkesi şaşırttı. Peki siz bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?