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O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada da merakla takip ediliyor. Bu kez ünlü bir oyuncu nostaljik paylaşım yaparak herkesi şaşırttı. Peki siz bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 16.05.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 21:37
O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Mavi gözleri ve bakışlarıyla bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Annesiyle poz veren ve sevimliliğiyle kameralara poz veren bu küçük kız şimdilerin ünlü oyuncularından bir tanesi!

O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Aile evine giderek albümleri karıştıran o isim bebeklik fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Bu ünlüyü tanıdınız mı?

O ünlü isim oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan başkası değil!

O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Şimdilerde hamile olan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımında nostalji yaptı.