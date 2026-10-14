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O yılların Misket'i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri'nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...
O yılların Misket'i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri'nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...
Bizim Evin Halleri dizisinde hayat verdiği Misket karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Berfu Öngören, yıllar sonra yeniden gündemde. Şöhretin zirvesindeyken televizyon dünyasına ara usta oyuncu, 45 yaşındaki son haliyle görenleri kendine hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 14:30