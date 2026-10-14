Trend Galeri Trend Magazin O yılların Misket'i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri'nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

O yılların Misket'i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri'nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Bizim Evin Halleri dizisinde hayat verdiği Misket karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Berfu Öngören, yıllar sonra yeniden gündemde. Şöhretin zirvesindeyken televizyon dünyasına ara usta oyuncu, 45 yaşındaki son haliyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 14.10.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 14:30
O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve hafızalarda iz bırakan yapımları arasında yer alan Bizim Evin Halleri, yayınlandığı dönemde ekran başındakileri derin ve samimi bir hikayenin içine çekmişti.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

USTA İSİMLERİN ARASINDAN PARLAYAN YILDIZ: MİSKET

Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi Türk tiyatrosunun dev isimlerini aynı kadroda buluşturan efsane dizi, sıcak aile yapısı ve usta işi karakter işleyişiyle izleyicinin gönlünde adeta taht kurdu.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen projenin şüphesiz en çok akılda kalan, hikayesiyle derin izler bırakan figürü ise Misket karakteri oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

ŞÖHRETİN ZİRVESİNDEYKEN SESSİZLİĞE ÇEKİLDİ

Dizide Misket karakterine başarıyla hayat veren Berfu Öngören, yapımın ekran serüvenini noktalamasının ardından kameralardan ve göz önünde bir yaşamdan uzak kalmayı tercih etti. Uzun yıllardır herhangi bir televizyon projesinde yer almayan ünlü oyuncu, gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından yeniden gündemde yer aldı.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

İŞTE SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN ZARAFET...

45 yaşına basan Berfu Öngören, ortaya çıkan son görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın ve magazin dünyasının odak noktası haline geldi.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Ekranlardan uzak kaldığı yıllar boyunca neredeyse hiç değişmeyen ve ilk günkü duruşunu koruyan ünlü oyuncu, zarafetiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Zamanı adeta durduran Öngören'in son hali, Bizim Evin Halleri izleyicileri ve nostalji tutkunları tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

ÇİÇEK TAKSİ'NİN NURAY'INI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

O yılların Misket’i şimdi 45 yaşında! Bizim Evin Halleri’nin yıldızı Berfu Öngören hala bir içim su...

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.