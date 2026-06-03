Trend Galeri Trend Magazin "Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

Şarkıcı Doğuş, geçmişte kırgınlığını ve kızgınlığını dile getirdiği ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın vefatının ardından herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Daha önce öbür dünyada hesaplaşacağını söylediği ünlü isim hakkında konuşan Doğuş, açıklamalarıyla magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 15:23
Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. 66 yaşındaki Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

"HAYIRLI DUALARINIZI ESİRGEMEMENİZİ DİLİYORUZ"

Deniz Uğur paylaşımında, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

"ÖBÜR TARAFTA HESAPLAŞACAĞIM" DEMİŞTİ...

Ünlü televizyoncunun hayatını kaybetmesi üzerine şarkıcı Doğuş, Reha Muhtar'ın geçmişte kendisi hakkında kaleme aldığı yazılara ve aralarında yaşanan sürece dair bir paylaşımda bulundu. Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı yıllarca büyük bir kırgınlık beslemişti.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

DOĞUŞ'TAN HELALLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Geçmişte Reha Muhtar ile mahşer gününde hesaplaşacağını dile getiren Doğuş, acı haberin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar'ın ölümünün ardından Doğuş'tan dikkat çeken açıklama! | Video

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

"HASTALIĞI BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ"

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, varsa günahlarını affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim"

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

ESKİ EŞİNDEN VEDA MESAJI

Bir dönem hayatı paylaştığı şarkıcı Nilüfer, acı haberin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

"ARTIK RUHUN HUZURA KAVUŞTU"

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Ani vefatıyla sevdiklerini yasa boğan usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kaybı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden ünlü habercinin vefatının ardından ortaya çıkan son açıklaması ise adeta iç dünyasındaki kırgınlığı gözler önüne serdi.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

"40 GÜNDE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce adeta bir veda niteliğinde sarsıcı ifadeler kullanan ünlü sunucunun, etrafındaki herkese ve yakın çevresine sitem ettiği o açıklama kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum, sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var onlarla yaşayacağım, Allah'la yaşayacağım"

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı.

2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan gazetesinden ayrıldı.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

KİŞİSEL HAYATI

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2000 yılında 4.5 milyon dolara Baltalimanı'nda yalı satın aldı. Bu durum dönemin medyasında eleştirildi. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

Öbür tarafta hesaplaşacağım demişti... Reha Muhtar’ın ölümünün ardından Doğuş’tan dikkat çeken açıklama!

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör