Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı “Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor”

Usta oyuncu Perihan Savaş, Altın Kelebek Ödülleri törenine torunu Efe İle birlikte katıldı. Efe'yi gören takipçileri dedesi İbrahim Tatlıses'e benzetti. Sosyal medyada "Dedesi İbrahim Tatlıses'e benziyor" yorumları yağdı. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde gözlerden uzak bir hayat yaşamayım tercih ediyor. 3 çocuk annesi Zübeyde Melek Tatlıses'in parmakla gösterilen bir evliliği var. Son olarak, ödül gecesinde Perihan Savaş'ın kavalyesi torunu Efe oldu. İşte Zübeyde Melek Akkaş ve Volkan Akkaş'ın oğlu Efe Akkaş…