Trend Galeri Trend Magazin Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı “Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor”

Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı “Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor”

Usta oyuncu Perihan Savaş, Altın Kelebek Ödülleri törenine torunu Efe İle birlikte katıldı. Efe'yi gören takipçileri dedesi İbrahim Tatlıses'e benzetti. Sosyal medyada "Dedesi İbrahim Tatlıses'e benziyor" yorumları yağdı. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde gözlerden uzak bir hayat yaşamayım tercih ediyor. 3 çocuk annesi Zübeyde Melek Tatlıses'in parmakla gösterilen bir evliliği var. Son olarak, ödül gecesinde Perihan Savaş'ın kavalyesi torunu Efe oldu. İşte Zübeyde Melek Akkaş ve Volkan Akkaş'ın oğlu Efe Akkaş

Giriş Tarihi: 09.12.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:48
Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor

Usta oyuncu Perihan Savaş, Altın Kelebek Ödülleri törenine torunuyla birlikte katıldı.

Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor

2024 Altın Kelebek Ödül Töreni öncesi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Perihan Savaş, şu sözleri kullandı:

Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor

''İlk Altın Kelebek'in başlaması 1973 senesi. Ben Türkan Şoray, Kadir İnanır ilk ödülleri biz aldık.

Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor

En büyük torunum ilk göz ağrım. Benimle birlikte olmak istedi.''

Ödül gecesinde Perihan Savaş’ın kavalyesi torunu Efe oldu! Melek Zübeyde’nin oğluna yorum yağdı Dedesi İbrahim Tatlıses’e benziyor

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

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