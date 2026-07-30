Trend
Galeri
Trend Magazin
Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: “Beni olgunlaştırdı”
Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: “Beni olgunlaştırdı”
Geçtiğimiz ocak ayında oğlu Sarp Marco'yu kucağına alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Etiler'de objektiflere takıldı. Doğumdan kısa süre sonra setlere dönmesiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, anneliğin hayatındaki etkilerini ve özel yaşamındaki totemlerini samimiyetle anlattı.
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 06:59