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Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: “Beni olgunlaştırdı”

Geçtiğimiz ocak ayında oğlu Sarp Marco'yu kucağına alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Etiler'de objektiflere takıldı. Doğumdan kısa süre sonra setlere dönmesiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, anneliğin hayatındaki etkilerini ve özel yaşamındaki totemlerini samimiyetle anlattı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 06:59
Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi sevilen dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

Ünlü oyuncu, ocak ayında kucağına aldığı oğlu Sarp Marco ile birlikte geçirdiği keyifli anları da sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

Anneliğin tadını çıkaran Özdemir, son olarak Etiler'de görüntülendi.

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Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

Oğlu 17 günlükken setlere dönen Özdemir, "Annelik beni olgunlaştırdı" dedi.

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

Oyuncu, "Özel totemlerim var. Çocuğum, işim ve evliliğim dahil birçok şey bu şekilde gelişti" diye ekledi.

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

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Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN

Oğlu 17 günlükken setlere dönmüştü! Bestemsu Özdemir’den annelik açıklaması: Beni olgunlaştırdı

GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ'UN KIZI JAN ASYA