Baba-oğul arasında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses'in göndermeli paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı: "Ahmet Tatlıses'e mesaj mı yolluyor?"

Bir süredir suların durulmadığı baba-oğul arasında sürtüşmeler devam ediyor. Babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açan Ahmet Tatlıses, babası tarafından uzaklaştırma kararı almıştı. Birbirlerine sosyal medya üzerinden mesajlar yollayan Tatlıses ikilisine son noktayı İbrahim Tatlıses, o sözlerle koydu!

Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:55
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz her geçen gün daha da büyüyor.

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açmıştı. Ancak mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti.

İbrahim Tatlıses ise avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek,

"Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir." ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses'in lehine sonuçlandığı iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Tatlıses'in avukatı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Avukat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hala devam ettiğini açıklamıştı. Aynı zamanda yapılan açıklamada İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiği, savurgan davrandığı, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğu ve genel güvenliği tehlikeye soktuğu öne sürülmüştü. Bu nedenlerle vesayet altına alınmasının talep edildiği, ancak vasi olarak Ahmet Tatlıses'in değil, tarafsız bir kişinin atanmasının istendiği ifade edilmişti.

"BİR EVLAT BABAYA BÖYLE YAPAR MI?"

Baba-oğul arasında yaşanan bu gerginliğin ardından İbrahim Tatlıses, sahne aldığı bir konserde de sessizliğini bozmuştu. Usta sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'e sert sözlerle yüklendi. "Bir evlat babasına böyle yapar mı?" diyerek tepkisini dile getiren Tatlıses, sahnede şunları söylemişti:

"Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek... İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz?

'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim."

BABASINA CEVABI GECİKMEDİ

İbrahim Tatlıses'in bu açıklamalarının hemen ardından Ahmet Tatlıses'in cevabı gecikmedi. Ahmet Tatlıses, sosyal medyada alıntıladığı bir paylaşımla adından söz ettirmişti.

İŞTE O PAYLAŞIM: VAKTİ VAR!

Ahmet Tatlıses'in paylaşımında, "Ey Rabbim... Benim gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum... Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin. Bak Yaradan ne diyor: 'Ne åh et, ne isyan et. Sen her şeyi ve herkesi bana havale et.. Sen unutsan da kanadının nerede kırıldığını ben unutmam!" ifadeleri yer almıştı.

İBRAHİM TATLISES'İN PAYLAŞIMI OĞLUNA MI?

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine göndermeler yapan baba-oğul İbrahim Tatlıses ve Ahmet Tatlıses ikilisinde sular durulmuyor. Son olarak baba Tatlıses, Instagram hesabından paylaştığı "File hazırlanmış lokmayı karıncalar çekemez" sözleri, akıllarda "Oğlu Tatlıses'e gönderme mi yapıyor?" sorularını uyandırdı.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir oğlu Ahmet'le dargındı. Ünlü şarkıcı, oğluyla bir süredir görüşmüyor ve sosyal medyadan da olsa tepkisini hayranlarıyla paylaşıyor.

Ünlü türkücüden geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle geldi.

İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme kararı belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı.

İddiaya göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERDİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi.

"BABAM BİR KARAR ALMIŞ SAYGI DUYUYORUM"

Ahmet Tatlıses, "Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum."

Uzaklaştırma kararı çıkmıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet'ten açıklama

"TEK AMACIM KARDEŞLERİMİ AİLEMİ KORUMAKTI"

Ayrıca, "Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."

"BABAMIN BÜTÜN MAL VARLIĞINI 20'Lİ YAŞLARINDA BİR KIZA BIRAKACAĞINI DUYDUM"

"AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ"

Sözlerine devam eden Ahmet Tatlıses, "Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir" dedi.

"YÜKÜ AĞIR OLANIN SIRTI YERE GELMEZ"

Babasıyla bağının maddiyatla ölçülemeyeceğini de dile getiren Ahmet Tatlıses, "Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. 'Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez' derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O YORUM: "SENİN GİBİ EVLADI BULMUŞLAR DEĞERİNİ BİLMEYENLER UTANSIN"

Bu paylaşımın altına ise Dilan Çıtak, "Senin gibi evladı bulmuşlar değerini bilmeyenler utansın" yorumunda bulunarak kavganın fitilini adeta ateşledi.

İşte o yorum!

İbrahim Tatlıses'in arası kızı Dilan Çıtak'la da bozuktu.

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

