Baba-oğul arasında sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses'in göndermeli paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı: "Ahmet Tatlıses'e mesaj mı yolluyor?"
Bir süredir suların durulmadığı baba-oğul arasında sürtüşmeler devam ediyor. Babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açan Ahmet Tatlıses, babası tarafından uzaklaştırma kararı almıştı. Birbirlerine sosyal medya üzerinden mesajlar yollayan Tatlıses ikilisine son noktayı İbrahim Tatlıses, o sözlerle koydu!
Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:55