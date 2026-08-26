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Oğlu Ömer'i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı'dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…
Oğlu Ömer'i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı'dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…
Cemiyet hayatının tanınan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı'nın kucaklarına aldığı erkek bebekleriyle ailede sevinç rüzgarları esiyor. Dedesinin adını taşıyan minik Ömer'in doğumu sonrası ilk paylaşım taze anneden geldi. Nazlı Sabancı, duygularını sosyal medya hesabında bu sözlerle paylaştı…
Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:29