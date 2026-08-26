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Oğlu Ömer'i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı'dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

Cemiyet hayatının tanınan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı'nın kucaklarına aldığı erkek bebekleriyle ailede sevinç rüzgarları esiyor. Dedesinin adını taşıyan minik Ömer'in doğumu sonrası ilk paylaşım taze anneden geldi. Nazlı Sabancı, duygularını sosyal medya hesabında bu sözlerle paylaştı…

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:29
Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…


Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldı.

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

İLK BEBEK HEYECANI: ARZU ALARA
Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çift, 2023 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, dünyaya gelen kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla "Arzu Alara" ismini verdi.

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

Kızlarının doğumuyla mutluluklarını katlayan çiftten çok geçmeden müjdeli haber gelmişti. Ailenin yeniden büyüyeceğini Günaydın yazarı Bülent Cankurt kaleme aldığı haberle duyurmuştu.

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Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

OĞULLARI DOĞDU!

Doğumun ardından ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

Nazlı ve Hacı Sabancı, ilk çocuklarında olduğu gibi ikinci bebeklerinde de aile büyüğünün adını tercih ederek oğullarına dede Ömer Sabancı'nın ismini vermişti.

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

"İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Son olarak taze anne Nazlı Sabancı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Oğlunun adının yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaşan Sabancı, kareye "İlk görüşte aşk, ÖMER S." notunu düştü.

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Oğlu Ömer’i kucağına almıştı! Taze anne Nazlı Sabancı’dan duygusal paylaşım: Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı…

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO