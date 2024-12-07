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"Oğlum akli melekelerini kaybetti" dedi gelinine boşanma davası açtı! Sosyete bu olayı konuşuyor!
"Oğlum akli melekelerini kaybetti" dedi gelinine boşanma davası açtı! Sosyete bu olayı konuşuyor!
Cemiyet hayatı ve iş dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor! Ünlü armatör Asaf Güneri, oğlu Zihni Turgut Güneri'nin akli melekelerini kaybettiğini belirterek mahkemeye başvuruda bulundu. Bu gelişme sonrası mahkeme Asaf Güneri'yi oğlunun vasisi olarak atadı. Asaf Güneri, bu kararın ardından da ilk iş olarak gelini Meltem Güneri'ye boşanma davası açtı.
Giriş Tarihi: 07.12.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 07:20