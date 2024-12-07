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"Oğlum akli melekelerini kaybetti" dedi gelinine boşanma davası açtı! Sosyete bu olayı konuşuyor!

Cemiyet hayatı ve iş dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor! Ünlü armatör Asaf Güneri, oğlu Zihni Turgut Güneri'nin akli melekelerini kaybettiğini belirterek mahkemeye başvuruda bulundu. Bu gelişme sonrası mahkeme Asaf Güneri'yi oğlunun vasisi olarak atadı. Asaf Güneri, bu kararın ardından da ilk iş olarak gelini Meltem Güneri'ye boşanma davası açtı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 07.12.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 07:20
Oğlum akli melekelerini kaybetti dedi gelinine boşanma davası açtı! Sosyete bu olayı konuşuyor!

Şimdilerde sosyete ve iş dünyası, ünlü armatör Asaf Güneri'nin, gelini Meltem Güneri'ye açtığı boşanma davası dedikodusu ile çalkalanıyor! Evet, yanlış okumadınız. Asaf Bey, oğlu Zihni Turgut Güneri ile evli olan gelini Meltem Güneri'ye boşanma davası açmış! "Bu nasıl olur" diyorsunuz değil mi?

Oğlum akli melekelerini kaybetti dedi gelinine boşanma davası açtı! Sosyete bu olayı konuşuyor!

Hemen anlatayım: Zihni Turgut Güneri, aklı melekelerini kaybetmiş ve mahkeme de babası Asaf Güneri'yi oğluna vasi atamış. Asaf Bey ilk iş olarak, zaten bir süredir ayrı yaşayan oğlu ile gelinini boşamak için Meltem Güneri'ye boşanma davası açmış. Hatta Asaf Bey bir de boşanmak için Meltem Hanım'dan tazminat talep etmiş.

Oğlum akli melekelerini kaybetti dedi gelinine boşanma davası açtı! Sosyete bu olayı konuşuyor!

Bu arada Meltem Güneri, 26 Aralık 2013 tarihinde, eşi Zihni Turgut Güneri'nin kendisini darp ettiğini, hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyleyerek karakola gidip şikayetçi olmuştu. Ama sonra bu krizi atlatmışlar ve 2016 yılında da bir oğulları olmuştu. Bakalım Asaf Bey gelininden boşanabilecek mi? Kayınpeder-gelin boşanma davası nasıl seyredecek çok merak ediyorum doğrusu!

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