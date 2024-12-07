"Oğlum akli melekelerini kaybetti" dedi gelinine boşanma davası açtı! Sosyete bu olayı konuşuyor!

Bu arada Meltem Güneri, 26 Aralık 2013 tarihinde, eşi Zihni Turgut Güneri'nin kendisini darp ettiğini, hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyleyerek karakola gidip şikayetçi olmuştu. Ama sonra bu krizi atlatmışlar ve 2016 yılında da bir oğulları olmuştu. Bakalım Asaf Bey gelininden boşanabilecek mi? Kayınpeder-gelin boşanma davası nasıl seyredecek çok merak ediyorum doğrusu!