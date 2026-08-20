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Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: 'Sıkıldım saçma mesajlarınızdan'
Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: "Sıkıldım saçma mesajlarınızdan"
İdris Aybirdi ile evliliğini sonlandırdıktan sonra gündemden düşmeyen Sahra Işık, gelen mesajlara daha fazla dayanamadı. Minik Pamir hakkında atılan yorumlar sonrası adeta çileden çıkan ünlü isim, takipçilerine sert sözlerle karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:43