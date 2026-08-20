Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: "Sıkıldım saçma mesajlarınızdan"

"DOKTOR SORUN YOK DEDİ"

Oğlunun durumu hakkında yapılan değerlendirmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Sahra Işık, Pamir'i muayene ettirdikten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oğlunun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten ünlü isim, doktorun değerlendirmesini şu sözlerle aktardı: "Bebeğimin gözünde bir sorun yok. Doktor sorun yok, burun çatısı dar sadece dedi. Gözleri gayet sağlıklı dedi"