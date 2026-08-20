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Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: "Sıkıldım saçma mesajlarınızdan"

İdris Aybirdi ile evliliğini sonlandırdıktan sonra gündemden düşmeyen Sahra Işık, gelen mesajlara daha fazla dayanamadı. Minik Pamir hakkında atılan yorumlar sonrası adeta çileden çıkan ünlü isim, takipçilerine sert sözlerle karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:43
Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

2019 yılında İdris Aybirdi ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten Pamir adında bir erkek çocuk sahibi olan Sahra Işık, geçtiğimiz dönemde yollarını ayırma kararı almıştı.

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

Boşanma sürecinin ardından sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam eden ünlü isim, son olarak oğlu Pamir hakkında gelen yorumlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

Takipçilerinden gelen sağlık odaklı mesajların artması üzerine Işık, konuyu netleştirmek adına doktor kontrolüne başvurdu.

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Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

"DOKTOR SORUN YOK DEDİ"

Oğlunun durumu hakkında yapılan değerlendirmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Sahra Işık, Pamir'i muayene ettirdikten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oğlunun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten ünlü isim, doktorun değerlendirmesini şu sözlerle aktardı: "Bebeğimin gözünde bir sorun yok. Doktor sorun yok, burun çatısı dar sadece dedi. Gözleri gayet sağlıklı dedi"

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

"SİZ DOKTOR MUSUNUZ MİLLET?"

Yapılan resmi açıklamaya rağmen gelen yorumların ve tavsiyelerin arkası kesilmeyince ünlü fenomenin sabrı taştı. Takipçilerinin uzman gibi çıkarımlarda bulunmasına tepki gösteren Sahra Işık, yaşadığı öfkeyi şu ifadelerle dile getirdi:

"Siz doktor musunuz millet? Sıkıldım çok bilmiş saçma mesajlarınızdan"

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

Öte yandan siz diğer ünlü isimlerin çocuklarını daha önce görmüş müydünüz?

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

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Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Oğluna gelen mesajlar bardağı taşırdı! Sahra Işık çileden çıktı: Sıkıldım saçma mesajlarınızdan

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN