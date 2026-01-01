Trend Galeri Trend Magazin Oğulcan Engin annesi Seda Sayan’ın doğum gününü nostaljik paylaşımla kutladı: Kraliçem!

Oğulcan Engin annesi Seda Sayan’ın doğum gününü nostaljik paylaşımla kutladı: Kraliçem!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, dün annesinin doğum gününü kutladı. Oğulcan Engin, nostaljik bir paylaşım yaparak kutlama yaptı ve duygusal bir not da paylaştı. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 01.01.2026 19:53
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 30 Aralık'ta doğum gününü kutladı. Sahnede yeni yılda da bir kutlama yapan ünlü şarkıcıya en güzel sürpriz yine oğlundan geldi.

OĞLUNDAN NOSTALJİK PAYLAŞIM

Oğulcan Engin, nostaljik bir paylaşım yaparak annesinin doğum gününü kutladı.

İŞTE O KARE: KRALİÇEM!

Oğulcan Engin, çocukluk fotoğrafını paylaşarak fotoğafın altına ise, "Aşkım annem Kraliçem! İyi ki doğdun" notunu ekledi.

YENİ YILA SEVGİLİSİYLE GİRDİ

Oğulcan Engin dün sevgilisi İlayda Alişan'la birlikte yeni yıla girdi.

KUTLAMALARA BİRLİKTE KATILDILAR

Ünlü çift, arkadaşlarıyla birlikte kutlamalara katıldı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan bir süredir mutlu birliktelik yaşıyor.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde birlikte bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'İLİŞKİNİZ NASIL GİDİYOR?' SORUSUNA CEVAP VERDİ

Gazeteciler 'ilişkiniz nasıl gidiyor?' sorusu üzerine İlayda Alişan, "Geçinmeye gönlü olan iki insan geçinir bence" cevabını verdi.

AŞK DOLU TAVIRLAR

İlayda Alişan'ın bu cevabı sonrası Oğulcan Engin'in aşk dolu tavırları da dikkatlerden kaçmamıştı.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Oğulcan Engin kız arkadaşı İlayda Alişan'ı öpücüklere boğmuştu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu!

Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi ünlü oyuncu İlayda Alişan'ı programında konuk etti ve bu anlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

MÜSTAKBEL GELİNİNİ PROGRAMINDA AĞIRLADI

Oğulcan Engin'in bir süredir birlikte olduğu İlayda Alişan'ın Seda Sayan'la samimi sohbet adeta damga vurdu.

"BEN ÖYLE BİR ANNE DEĞİLİM"

Müstakbel gelini İlayda Alişan'I programında ağırlayan Sayan, Alişan'ı sorularıyla terletti. Seda Sayan, "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun. Oğluma karışmıyorum ki ben öyle bir anne değilim ben. Biz birbirimize oğlumla çok fikir danışıyoruz. Bana çok güler" dedi.

"ÖZLEDİM ŞİMDİ"

İlayda Alişan ise, "Evet siz arkadaş gibisiniz. Birbirinizin fikirlerini alıyorsunuz. Ben hepsine şahidim. Görünce fotoğrafları Oğulcan'ı özledim şimdi" diye konuştu.

YILLAR ÖNCE NASIL KARŞILAŞTIKLARINI ANLATTI

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, programda Seda Sayan'la yıllar önce nasıl karşılaştıklarını da anlattı.

"ABLAM ANLATTI..."

İlayda Alişan, "Bir anım var sizinle ilgili onu da anlatmak isterim. Ablam anlattı daha doğrusu bu anıyı bana. Ben çok küçükken annem beni bir mağazaya götürmüş bana mont almaya 3 veya 5 yaşındaymışım. Siz de oradaymışsınız." dedi.

"BEN KÜÇÜKKEN ASLINDA KARŞILAŞMIŞIZ SİZİNLE"

Ayrıca Alişan, "Siz de o mağazada Oğulcan'a bir şeyler alıyormuşsunuz. O an o mağazada hep berabermişiz. Siz anneme bir şeyler söylemişsiniz. Sizinle ilgilenmedikleri için de sinirlenmişsiniz. Ben küçükken aslında karşılaşmışız sizinle"

'SİZİ O DÖNEM BİLMEDEN BEŞİK KERTMESİ YAPMIŞIM'

Seda Sayan ise, 'sizi o dönem bilmeden beşik kertmesi yapmışım' ifadelerini kullandı.

EŞİYLE PAYLAŞIMI İLGİ TOPLAMIŞTI

Ünlü şarkıcı Seda Sayan geçtiğimiz günlerde eşiyle Instagram hesabından eşiyle fotoğraf yayınlayıp, 'Sevgilim' notunu düşmüş ve sosyal medyada beğeni toplamıştı.

