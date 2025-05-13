Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini birlikte yürüten Oğuzhan Koç, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı ile birliktelik yaşıyor. DOĞUM GÜNÜNDE AŞKA GELDİ! Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç'un doğum gününde adeta aşka geldi ve yaptığı paylaşımla ilgi çekti. FOTOĞRAFLARI ÖZENLE SEÇTİ Ünlü oyuncu, birlikteliklerinden bu yana çekilmiş bütün fotoğrafları ve videoları özenle seçti. 'İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM' Oyuncu yaptığı paylaşımın altına ise, 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu ekledi. İşte romantik kutlamadan dikkat çeken aşk dolu kareler! Geçtiğimiz gün GÜNAYDIN yazarlarından Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı yazısı; Oğuzhan Koç, müzik akış platformu SpotifyTurkiye'ye, 'Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!' sözleriyle tepki gösterdi.' Koç, 'Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin. Sevgiler' diye yazdı. O algoritmalar nasıl hazırlanıyor, editörler kimlere destek çıkıyor vs. bu konular daha önce de tartışıldı. Zaten söz konusu platform, sanatçılara her bir dinleme için yalnızca 0,003 ila 0,005 dolar arasında çok düşük ödeme yaptığı için eleştiriliyordu. SUÇU YÜCELTİYOR Bir diğer sorun da şiddeti, uyuşturucuyu vs. öne çıkaran Spotify algoritmalarına göre yeni şarkıların bestelenmesi.