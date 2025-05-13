Trend Galeri Trend Magazin Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç bir süredir Hazal Subaşı ile birliktelik yaşıyor. Hazal Subaşı, bugün sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü kutladı. İşte romantik kutlamadan dikkat çeken aşk dolu kareler!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 22:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:26
Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini birlikte yürüten Oğuzhan Koç, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı ile birliktelik yaşıyor.

Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

DOĞUM GÜNÜNDE AŞKA GELDİ!

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç'un doğum gününde adeta aşka geldi ve yaptığı paylaşımla ilgi çekti.

Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

FOTOĞRAFLARI ÖZENLE SEÇTİ

Ünlü oyuncu, birlikteliklerinden bu yana çekilmiş bütün fotoğrafları ve videoları özenle seçti.

Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Oyuncu yaptığı paylaşımın altına ise, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

İşte romantik kutlamadan dikkat çeken aşk dolu kareler!