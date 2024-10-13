Oğuzhan Koç'un yeni aşkı güzel oyuncu çıktı! Çukur dizisinin yıldız ismi ile aşk pozları ifşa oldu! Demet Özdemir'den sonra Oğuzhan Koç yine bir oyuncu ile...
Magazine bomba gibi düşen yeni aşk! Demet Özdemir ile yaptığı kısa süreli evlilik sonrası Oğuzhan Koç, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Boşanma sonrası adı bazı aşk dedikodularına karışsa da Oğuzhan Koç ilk kez ilişkisini resmen duyurdu. Son olarak arkadaşları Berfu - Eser Yenenler ile şarkıcı Berkay'ı dinlemeye giden Oğuzhan Koç'un yanında oyuncu aşkı da vardı. Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisinin Çukur'un güzeli Hazal Subaşı olduğu ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çift Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın aşk pozlarını Berkay ve Berfu Yenenler sosyal medya hesabından paylaştı. Oğuzhan Koç da kendi hesabına bu paylaşımları ekleyerek ilişkisini resmen ilan etti. İşte Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın aşk pozları...
Giriş Tarihi: 13.10.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 10:21