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Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Oktay Kaynarca, ünlü olmadan önce yaptığı meslekle duyanları şaşırttı. İşte Oktay Kaynarca'nın herkesten sakladığı o mesleği!

Giriş Tarihi: 09.06.2026 22:01 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 22:11
Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Oktay Kaynarca, sadece yer aldığı projelerle değil, aynı zamanda hayat hikayesiyle de ilgi çeken ünlü isimlerin başında geliyor.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

DUYANLAR ŞAŞIRIYOR

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın ilk mesleği de duyanları oldukça şaşırtıyor.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde Nursel Kaynarca ve Özkan Kaynarca (ö.1970) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Sanatçı 5 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti.

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Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

FARKLI MESLEK GRUPLARINDA ÇALIŞTI

Ünlü oyuncu, erken yaşlarda da farklı meslek gruplarında çalıştı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

İŞTE İLK MESLEĞİ

Oktay Kaynarca, 16 yaşında çalışmaya başladı ve iş hayatına restoran fotoğrafçılığı ile devam etti.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

FABRİKADA İŞÇİ OLARAK DA ÇALIŞTI

Konservatuara gitmeden önce Oktay Kaynarca, fotoğrafçı ve kamyon fabrikasında elektrik bölümünde işçi olarak çalıştı. Lise öğrencisiyken İstanbul'da bir kamyon fabrikasında yedi ay elektrik işçisi olarak görev aldı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı eğitimi yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

İLK OYUNU BİR MÜZİKAL İDİ

Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyununda çıktı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. İlk oyunu bir müzikal idi.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

İŞTE İLK OYNADIĞI DİZİ

1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gençler adlı dizinin başrol oyuncuları arasında yer aldı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı… Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz!

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

BURAK ÖZÇİVİT

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Şimdilerde Kuruluş Osman'ın yıldızı oyuncusu olan Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

FAHRİYE EVCEN

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

KIVANÇ TATLITUĞ

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

NESLİHAN ATAGÜL

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

ASLI ENVER

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

BİNNUR KAYA

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı.

Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

ARAS BULUT İYNEMLİ