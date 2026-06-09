Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Oktay Kaynarca, sadece yer aldığı projelerle değil, aynı zamanda hayat hikayesiyle de ilgi çeken ünlü isimlerin başında geliyor. DUYANLAR ŞAŞIRIYOR Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın ilk mesleği de duyanları oldukça şaşırtıyor. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde Nursel Kaynarca ve Özkan Kaynarca (ö.1970) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Sanatçı 5 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. FARKLI MESLEK GRUPLARINDA ÇALIŞTI Ünlü oyuncu, erken yaşlarda da farklı meslek gruplarında çalıştı. İŞTE İLK MESLEĞİ Oktay Kaynarca, 16 yaşında çalışmaya başladı ve iş hayatına restoran fotoğrafçılığı ile devam etti. FABRİKADA İŞÇİ OLARAK DA ÇALIŞTI Konservatuara gitmeden önce Oktay Kaynarca, fotoğrafçı ve kamyon fabrikasında elektrik bölümünde işçi olarak çalıştı. Lise öğrencisiyken İstanbul'da bir kamyon fabrikasında yedi ay elektrik işçisi olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı eğitimi yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. İLK OYUNU BİR MÜZİKAL İDİ Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın 'Duvarların Ötesinde' adlı tiyatro oyununda çıktı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. İlk oyunu bir müzikal idi. İŞTE İLK OYNADIĞI DİZİ 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gençler adlı dizinin başrol oyuncuları arasında yer aldı. Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı… Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz! BURAK ÖZÇİVİT Şimdilerde Kuruluş Osman'ın yıldızı oyuncusu olan Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı. FAHRİYE EVCEN Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti. KIVANÇ TATLITUĞ Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı. NESLİHAN ATAGÜL Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı. ASLI ENVER Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi. ENGİN ALTAN DÜZYATAN 45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı. BİNNUR KAYA Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı. ARAS BULUT İYNEMLİ Kariyerine genç yaşta başlayan bir diğer isimse Ars Bulut İyinemli. İyinemli ilk olarak bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 'Mete' karakteriyle karşımıza çıktı. TANER ÖLMEZ 'Medcezir' dizisinde 'Mert' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez'in ilk dizisi 'Kül ve Ateş'ti EZGİ MOLA Ezgi Mola, 2000 yapımı, Karate Kid'in yerli uyarlaması olarak çekilen Karate Can dizisinde, Cüneyt Arkın ve Küçük Onur'la birlikte Özgü Namal da rol aldı. CANER CİNDORUK Başarılı oyuncu ilk olarak Kara Güneş dizisinde boy gösterdi. BİRKAN SOKULLU Birkan Sokullu oyunculuğa ilk adımı 2008 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Küçük Kadınlar' dizsiyle attı. CANSU DERE Cansu Dere ilk kez televizyon ekranlarına 2003 yılında Alacakaranlık dizisiyle çıktı.