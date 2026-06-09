Oktay Kaynarca’nın ilk mesleğini duyunca şaşıracaksınız! Meğer ünlü olmadan önce…

Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı… Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz!