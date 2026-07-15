Okul kapısında hıçkırıklara boğuldu! Güzide Duran'a çocuklarından rest
18 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Güzide Duran'ın, çocuklarıyla neden görüşemediğinin ardındaki sarsıcı gerçek nihayet gün yüzüne çıktı. Herkes çocukları eski eş Adnan Aksoy'un engellediğini düşünürken, Roma'da bir okul kapısında yaşanan dramatik yüzleşme tüm ezberleri bozdu. İşte cemiyet hayatını derinden sarsan o hıçkırıkların perde arkası ve sanat camiasından cemiyet ilişkilerine kadar haftanın en dikkat çeken diğer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:39
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:43