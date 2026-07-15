Okul kapısında hıçkırıklara boğuldu! Güzide Duran’a çocuklarından rest

Birkaç kez de birlikte yemeğe çıktıklarını ve birkaç gün önce de Mustafa Sarıgül'ün de olduğu bir yemekte bir araya geldiklerini duydum. Ömer Sarıgül'ün çok pişman olduğunu ve barışmak istediğini duyuyordum.

Ancak Revna Çakır'ın çocukları için görüştüğünü söyleyen de var, eski eşini affetme arifesinde olduğunu iddia eden de... Bakalım barışacaklar mı yoksa dost mu kalacaklar...



