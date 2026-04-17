Demet Akalın'dan Biricik Suden'e zehir zemberek sözler! "İnsanların acıları varken o kaslarını düşünmen..."

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları, Türkiye'yi derin bir acıya boğdu. Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden masumların ardından Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in sözleri sosyal medyada teki çekti. Demet Akalın, da Biricik Suden'e sessiz kalmayarak zehir zemberek sözler sarfetti.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 15:07
Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden masum canların yasını tutarken peş peşe gelen taziye mesajları gündemde geniş yer buldu.

'NEDEN OKUL OLAYI İLE İLGİLİ REAKSİYONSUZSUN?'

Bazı ünlü isimlerin sessiz kalması da dikkatlerden kaçmazken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in 'neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?' sorusuna verdiği cevap tepki topladı.

Biricik Suden, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM!"

Biricik Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Mazhar Alanson'un eşi Suden'e bu açıklaması sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

Biricik Suden'in ifadeleri sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olurken, Demet Akalın da tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

"Adına laleler şarkı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik! Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar! Şampiyon bir baba bunu yapar. Hakikaten '😜' emojisini nasıl koyabildin?"

Öte yandan Kahramanmaraş'ta yaşanan acı katliamda ortaya çıkan detaylar da gün yüzüne çıktı. Baba Mersinli'nin oğlunu, katliamdan sadece 2 gün önce atış poligonuna götürerek atış talimi yaptırdığı, "Rastgele kullanma hedef alınarak ateş et" diye tavsiye verdiği belirlenmişti.

SABAH, Mersinli'nin babasıyla birlikte gittiği poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaştı.

NASIL ATEŞ ETMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR

Görüntülere göre katliamı gerçekleştirdiği siyah kapüşonlusuyla birlikte poligonda babasıyla gittiği görülüyor. Baba Mersinli'nin, oğluna silahı nasıl tutması gerektiğini ve nereye hedef alması gerektiğini gösterdiği tespit edildi.

