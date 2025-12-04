Okuldaki minik hayranlarına konser verdi! Demet Akalın neşeli anları paylaştı: "Bu kadar sevilmek için ne yaptım?"

EBRU GÜNDEŞ'LE PAYLAŞIMI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

53 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın Ebru Güneş'le olan eski yıllara ait bir gönderisini "Sene 2000. Gündeş'e albüm için imza atmıştık, olmadı sonra ama dostluk hep baki kaldı" notuyla sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu paylaşımın altına ise "Bizde dostluk lafta değil" ifadesini ekleyerek samimi bir mesaj vermişti.

Ünlü popçu, yaptığı bu paylaşım ile hem geçmişe dair bir anıyı canlandırmış hem de yıllar içinde süren dostluğunu gözler önüne sermiş oldu.