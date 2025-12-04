Trend
Okuldaki minik hayranlarına konser verdi! Demet Akalın neşeli anları paylaştı: "Bu kadar sevilmek için ne yaptım?"
7'den 70'e hitap eden şarkılarıyla yıllardır gönüllerde yer eden Demet Akalın, Pendik'te bir okulda minik öğrencilerle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan Akalın, o anları "Bu kadar sevilmek için ne yaptım?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:09