Trend Galeri Trend Magazin Okuldaki minik hayranlarına konser verdi! Demet Akalın neşeli anları paylaştı: "Bu kadar sevilmek için ne yaptım?"

7'den 70'e hitap eden şarkılarıyla yıllardır gönüllerde yer eden Demet Akalın, Pendik'te bir okulda minik öğrencilerle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan Akalın, o anları "Bu kadar sevilmek için ne yaptım?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:09
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, yıllardır müzik sahnesindeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarıyor.

Her yaş grubundan dinleyiciyle güçlü bir bağ kuran Akalın, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı son olarak Pendik'te bulunan bir okula ziyarette bulundu. Okul bahçesine adım attığı anda büyük bir coşkuyla karşılanan Akalın, minik öğrencilerin alkışları ve tezahüratlarıyla adeta sevgi seli yaşadı.

Çocuklarla sohbet eden ve şarkılar söyleyen Akalın'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın minik hayranlarına konser verdi | Video

Renkli buluşmadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, gönderisine "Bu kadar sevilmek için ne yaptım?" notunu düştü.

EBRU GÜNDEŞ'LE PAYLAŞIMI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

53 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın Ebru Güneş'le olan eski yıllara ait bir gönderisini "Sene 2000. Gündeş'e albüm için imza atmıştık, olmadı sonra ama dostluk hep baki kaldı" notuyla sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu paylaşımın altına ise "Bizde dostluk lafta değil" ifadesini ekleyerek samimi bir mesaj vermişti.

Ünlü popçu, yaptığı bu paylaşım ile hem geçmişe dair bir anıyı canlandırmış hem de yıllar içinde süren dostluğunu gözler önüne sermiş oldu.

Takipçileri, paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Birçok kişi, iki sanatçının yıllara meydan okuyan dostluğunu övgüyle karşıladı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BERKAY İLE BARIŞMASI DA GÜNDEM OLMUŞTU!

İkilinin bir araya gelmesinde Alişan, Okan Kurt ve Özgür Aras'ın önemli rol oynadığı öğrenildi. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşanırken, Akalın ve Berkay'ın sarılarak barıştıklarını göstermesi dikkat çekti.

Sürpriz buluşma, hem magazin camiasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İŞTE O ANLAR...

Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video

Öte yandan ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmişti.

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Ünlü şarkıcı hastane çıkışında, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklaması bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü şarkıcı, bugün bir mekan çıkışında görüntülenerek gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

"BİR KİŞİYLE DAHA BARIŞMAK İSTİYORUM"

Demet Akalın, "Bir kişiyle daha barışmak istiyorum. Onu da siz bulun" diyerek kafaları karıştırmıştı.

Ünlü şarkıcının yapmış olduğu açıklamalardan sonra, sosyal medya kullancıları o isim hakkında teori üretmeye başladı.

Sessizliğini koruyan Akalın, bir takipçisinin yorumunu beğenerek iddialara açıklık getirmişti.

"Demet Akalın'ın umrunda değildir Hadise. Barışmak istediği Zuhal Topal bence." yorumuna ünlü şarkıcı, "Yok ikisi de umrumda değil" yanıtını vererek iki isimi kesin bir dille reddetmişti.

Peki ünlüler dünyasının diğer yakın arkadaşlarını biliyor musunuz?

SAFİYE SOYMAN – SEDA SAYAN: MÜZİK DÜNYASININ İKİ GÜÇLÜ KADINI

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman ile Seda Sayan, sadece sahnede değil, özel hayatlarında da birbirlerine destek olan yakın dostlar olarak biliniyor. Uzun yıllara dayanan bu dostluk, zaman zaman ortak projelerde de kendini gösteriyor. İkili, zorluklarda birbirinin yanında olarak magazin dünyasında nadir bulunan samimi dostluklardan birini sergiliyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ

Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda.

PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK

Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden.

BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları.

ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK

Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor.

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden.

FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI

Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri.

BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK

Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar.