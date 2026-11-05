Trend
Galeri
Trend Magazin
Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar
Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yenerek büyük bir başarı kazandı. Futbolcular ise galibiyeti son dönemde arka arkaya baskına uğrayan ve sahipleri tutuklu bulunan Etiler'deki Kütüphane isimli gece kulübünde kutladı.
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 07:40