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Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yenerek büyük bir başarı kazandı. Futbolcular ise galibiyeti son dönemde arka arkaya baskına uğrayan ve sahipleri tutuklu bulunan Etiler'deki Kütüphane isimli gece kulübünde kutladı.

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EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:28 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 07:40
Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

Oyuncuların büyük bölümü mekânın arka kapısından çıkarken,

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

Barış Alper Yılmaz farklı bir araca binerek kulüpten ayrıldı.

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

Lemina kazağını kafasına çekerek,

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

Torreira ise şemsiyelerle gizlenmeye çalışarak mekandan ayrıldı.

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Olaylı mekanda zafer kutlaması! Galatasaraylı futbolcular galibiyet eğlencesi sonrası arka kapıdan çıktılar

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör