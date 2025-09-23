Trend Galeri Trend Magazin 'Öldü' haberlerine dava açmıştı! Pınar Altuğ tazminat parasıyla ne yapacağını açıkladı: "Çok güzel olacak"

Özel hayatıyla son günlerde mercek altına alınan oyuncu Pınar Altuğ, hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine dava açmıştı. Şimdi de sosyal medya yorumlarına erişim engeli getiren ünlü oyuncu, alacağı tazminat parasıyla ne yapacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:49
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu sıralar sosyal medya hesabında bir hayli aktiflik gösteren Altuğ takipçileriyle de sık sık paylaşım yapıyor.

ÇİLDEN ÇIKTI!
Pınar Altuğ hakkında çıkan asılsız 'ölüm' haberleri nedeniyle takipçilerine dert yanmıştı.

"ALDIĞIM TELEFONLARIN HADDİ HESABI YOK"
Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı: "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış.

Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU
Pınar Altuğ çıkan asılsız haberlere resmi olarak dava açtığını avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaştı.

"SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ HABERLERE..."

Altuğ'un yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer almıştı: "'Kamuoyuna Duyurumuzdur! Müvekkilim Pınar Altuğ Atacan'a yönelik, 5651 sayılı Kanun uyarınca; İnternet Yolu ile Hukuka Aykırı Şekilde Kişilik Hakkına Saldırı niteliğinde yapılan gerçek dışı, mesnetsiz ve son derece vicdandan uzak, ahlâka mugayir "trafik kazasında öldüğü" yönündeki haberlere ve sorumlularına ilişkin tarafımızca yasal süreç başlatıldığını, işbu somut olayın cezai ve hukuki kapsamda yargıya intikal ettiğini vekâleten bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur. 20.08.2025''

ERİŞİM ENGELİ GETİRDİ!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ son olarak Magazin Burada kameralarına, erişim engeli getirdiğini şu sözlerle açıkladı: "Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi."

"ÇOK GÜZEL OLACAK"

Altuğ gelen tazminat parasıyla ne yapacağını ise şu sözlerle ifade etti: "Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette"

Öte ayndan ölüm haberlerine sert çıkarak dikkat çeken Altuğ, geçen haftalarda da eşi Yağmur Atacan'la 9. evlilik yıl dönümünü kutlayarak gündem olmuştu.

Aralarındaki yaş farkına gelen yorumları hiçe sayarak mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ünlü çift, son olarak birlikteliklerinin 17. yılını "Bir ömür boyu" notuyla yaptığı Instagram paylaşımı ile kutlamıştı.

Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ, kocası Atacan ile tanışmalarının bir film setinde gerçekleştiğini söylemişti.

Aralarındaki yaş farkı ile en çok konuşulan çiftlerden olan ikili, evlilikleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.

