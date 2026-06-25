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Öldürülen Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN'a konuştu: "Ana-kız çok iyi rol yapıyor"
Öldürülen Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN'a konuştu: "Ana-kız çok iyi rol yapıyor"
Acılı baba Cemil Kundakçı, oğlu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşmanın ardından GÜNAYDIN'a 'a konuştu: "Aleyna (Kalaycıoğlu) şımarık biri… Alaattin'i kışkırttığı için böyle bir olay yaşandı. İlk duruşmada Aleyna ile annesi çok güzel rol yaptı"
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:42