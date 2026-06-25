Öldürülen Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN'a konuştu: "Ana-kız çok iyi rol yapıyor"

MAHKEMEDEKİ İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

■ Adliyede Canbay'a aile yakınlarınız 'Bizi sattın' diye tepki gösterdi. Neden böyle bir olay yaşandı?

Bu cümleyi ben söylemedim. Ben olaydan sonra Canbay'a, "Alaattin, Kubilay'a direkt ateş etti, sen ne yaptın peki? Herhangi bir müdahalede bulundun mu?" diye sordum. "Hayır. Hiçbir müdahale yapmadım. Arka koltukta oturan Yalçın'a doğru kaçırmaya çalıştım" dedi. Yalçın'a sordum, o da aynısını söyledi. Hatta Canbay'a "Bir müdahalen oldu mu can havliyle, emin misin?" diye tekrar tekrar sordum. O da "Kesinlikle müdahale etmedim" dedi. Mahkemede ise Canbay farklı bir açıklama yaptı. "Ben arabada hem Kubilay'ı hem de Yalçın'ı korumak için cenin pozisyonunu aldım" dedi. Şimdi bir kere bu pozisyonu 1.95 boyundaki bir insanın arabanın içine alması mümkün değil. Ön koltukta yani dar bir alanda Kubilay'a doğru bu pozisyonu alsa zaten oğlum değil kendi vurulurdu. "Cenin pozisyonunu alırken silaha ayağıyla müdahale etmiş olabilirim, hatırlamıyorum" diyor. 'Elle müdahale edildi' demiyor, çünkü Canbay'ın elinde barut izi çıkmamıştı. Alaattin, "Canbay tekmeyle bana müdahale etti, silaha çarptı. Silah nasıl patladı bilmiyorum" diyor. Yani Alaattin'in ifadesini destekler şekilde açıklama yapıyor Canbay... Halbuki ben ona daha önce defalarca sormuştum. "Hiç müdahale etmedim" demişti. Zaten 1.95 boyundaki insanın ön koltukta ayağıyla silaha müdahale etmesi imkansız. Ben yine de Canbay hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Zaten arabada Yalçın da vardı. O daha ilk ifadesinde Alaattin direkt ateş etti, silaha herhangi bir müdahale olmadı açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki duruşmada Yalçın'ın ifadesi önemli bir değer kazandı. O da Canbay gibi ifadeyi değiştirecek mi göreceğiz?