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Öldürülen Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN'a konuştu: "Ana-kız çok iyi rol yapıyor"

Acılı baba Cemil Kundakçı, oğlu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşmanın ardından GÜNAYDIN'a 'a konuştu: "Aleyna (Kalaycıoğlu) şımarık biri… Alaattin'i kışkırttığı için böyle bir olay yaşandı. İlk duruşmada Aleyna ile annesi çok güzel rol yaptı"

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:42
Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayet davasında Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep ediliyor. Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, GÜNAYDIN'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Dinlemek de yazmak da kolay olmadı.

Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

■ Evladınız cinayete kurban gitti. İlk duruşma geçtiğimiz gün görüldü. Neler hissediyorsunuz?
Üç aydır ben ve eşim, uyku uyumuyoruz. Oğlumu en son arife gününden bir gün önce gördüm. Eve üç günlüğüne gelme planı vardı. Arifeden bir gün önce uçaktan iniyor, sonra eve geldi. Üstünü falan değiştirmiş. Sonra işyerime geldi, kapıda bir 10-15 saniye bir sarıldık. "Oğlum hayırdır, nereye?" diye sordum. "Baba işim var, arkadaşımda kalacağım. Yarın akşam gelirim" dedi. Canbay'la uzun zamandır arkadaştı. Canbay, Aleyna'yla çıkmaya başlayınca Aleyna'yla da tanışıyor Kubilay. Keşke tanışmasaydı. Canbay'la abi-kardeş gibiydiler. Eve gidince, Canbay ile Aleyna'nın ayrıldığını öğreniyor. Bir iki gün önce de Aleyna'nın eşyalarını Canbay'ın evinden yeni sevgilisinin aracıyla gelip almışlar. Canbay bunu duyunca da ortak arkadaşları Yalçın'ın telefonundan Aleyna'yı arıyor. O da inkar etmiş.

Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

ÇAKARLI ARAÇLA GELİYOR
Canbay, Kubilay ve Yalçın, Aleyna'nın olduğu stüdyoya geçiyorlar. Kubilay, Aleyna'yı arayıp 'Abla benim hatırımı kırma, görüşün' demiş. O da 'Yok annem kızıyor' demiş. Bu sırada stüdyoya girmek istiyorlar ama temizlikçi almıyor. Aleyna içeride o sırada. Kubilay'lar beklerken, Aleyna stüdyo sahibi Bertin'in arabasıyla oradan ayrılıyor. Yanlarından geçerek arabada kimler var diye bakıyorlar. Canbay'lar bunu fark etmiyor. Aleyna, arabada Canbay'ı görmediğini iddia etti ancak onu görmemesi imkansız. Bertin ile Aleyna'nın annesinin evine gidiyorlar. Alaattin'e bilgi veriyorlar. Burada Yalçın ile Aleyna telefonda konuşuyor. Aleyna'nın annesi telefonu alıyor ve 'Herkes haddini bilecek. Sen ne demek istediğimi anladın' diyor. Annesinin her şeyden haberi var yani.

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Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

Sonra Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin, annesinin evine geliyor. Orada plan yapmışlar bence. Alaattin babasının korumalarını ve çakarlı aracını istiyor. Yolda Aleyna ile Alaattin çakarlı arabayla buluşuyorlar. Alaattinler çakarları açarak, ışıklarını bizimkilerin arabasının üzerine veriyorlar. İki tane korumayla beraber gayet rahat şekilde Alaattin arabaya doğru geliyor. Arabaya bir metre kala silahını çekiyor, silah kurulu. Kubilay'ın şoför, Canbay'ın da yanında oturduğu arabanın Canbay'ın olduğu taraftan camına silahla tıklatıyor. Kapıyı açıyor, ateş ediyor ve geri çıkıyor. Silahı belinden çektikten sonra 3 saniyesi vurma süresi olmak kaydıyla toplam süre 6-7 saniye. Bir de mahkemede 'Keşke ben ölseydim' diyor ama hepsi yalan. Suçunu hafifletmeye çalışıyor.

Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

OĞLUMU DEĞİL KÖPEĞİNİ SORUYOR
Kubilay'ı vurduktan sonra da gayet rahat şekilde çakarlı arabaya biniyor. Kubilay dışarı çıkıyor, yere düşüyor. Görmesine rağmen rahatça biniyor arabasına. Aleyna da biniyor ve uzaklaşıyorlar. Kubilay'ın vurulmasıyla Aleyna'nın çığlığı da duyuluyor. Aleyna da görüyor olayı. Her şeyi görmesine rağmen ne müdahale ediyor ne ambulansı arıyor. Ve Bertin'e mesaj atıyor, oğlumu soracağına, 'Köpeğime iyi bak' diyor. Yakalanana kadar Kubilay'a ne olduğunu sormuyor. Kaçıyorlar. İzzet Yıldızhan'ı arıyor. Yıldızhan da Ankara'dan İstanbul'a gelip Alaattin'i farklı araçlarla farklı adreslere götürüyorlar. Yurtdışına kaçırma planını gerçekleştirmek için. Ancak yakalandı.

Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

ONLARI GÖRÜNCE ÇOK KÖTÜ OLDUM!

"Mahkemeye giderken sakin kalacağım diye kendime söz verdim ama onları orada görünce çok kötü oldum. Ben babayım, evladım öldürülmüş. Bu şahıslar organize şekilde birbirini kurtarmaya çalışıyor. Aleyna 'Vuracağını bilmiyordum' diyerek Alaattin'e suç atıyor. Alaattin de 'Konuşmaya gitmiştim, bana müdahale oldu, silah kendiliğinden patladı' diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor."

Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

ALEYNA, ALAATTİN'İ KIŞKIRTTI!

■ Aleyna'nın annesine dair neler söylemek istersiniz?
Aleyna, Canbay'dan mesajla ayrılmış. Yüz yüze bir konuşma yok. Kızın kafasında eski sevgilimi, yeni sevgilime söylerim gerekeni yapsın içgüdüsü devreye giriyor. Aleyna şımarık birisi, yeni sevgilisi üzerinden gövde gösterisi yapmak istedi. Alaattin'i kışkırttı ve arkasından onunla beraber oraya gitti. Alaattin'e silahı veren de o! Kubilay vurulduktan sonra 'Silahı göğsüme dayadım patlamadı' şeklinde açıklama yaptı. Neden? Çünkü silahta parmak izi var. Ondan dolayı bunu söylüyor.

Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

MAHKEMEDEKİ İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

■ Adliyede Canbay'a aile yakınlarınız 'Bizi sattın' diye tepki gösterdi. Neden böyle bir olay yaşandı?
Bu cümleyi ben söylemedim. Ben olaydan sonra Canbay'a, "Alaattin, Kubilay'a direkt ateş etti, sen ne yaptın peki? Herhangi bir müdahalede bulundun mu?" diye sordum. "Hayır. Hiçbir müdahale yapmadım. Arka koltukta oturan Yalçın'a doğru kaçırmaya çalıştım" dedi. Yalçın'a sordum, o da aynısını söyledi. Hatta Canbay'a "Bir müdahalen oldu mu can havliyle, emin misin?" diye tekrar tekrar sordum. O da "Kesinlikle müdahale etmedim" dedi. Mahkemede ise Canbay farklı bir açıklama yaptı. "Ben arabada hem Kubilay'ı hem de Yalçın'ı korumak için cenin pozisyonunu aldım" dedi. Şimdi bir kere bu pozisyonu 1.95 boyundaki bir insanın arabanın içine alması mümkün değil. Ön koltukta yani dar bir alanda Kubilay'a doğru bu pozisyonu alsa zaten oğlum değil kendi vurulurdu. "Cenin pozisyonunu alırken silaha ayağıyla müdahale etmiş olabilirim, hatırlamıyorum" diyor. 'Elle müdahale edildi' demiyor, çünkü Canbay'ın elinde barut izi çıkmamıştı. Alaattin, "Canbay tekmeyle bana müdahale etti, silaha çarptı. Silah nasıl patladı bilmiyorum" diyor. Yani Alaattin'in ifadesini destekler şekilde açıklama yapıyor Canbay... Halbuki ben ona daha önce defalarca sormuştum. "Hiç müdahale etmedim" demişti. Zaten 1.95 boyundaki insanın ön koltukta ayağıyla silaha müdahale etmesi imkansız. Ben yine de Canbay hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Zaten arabada Yalçın da vardı. O daha ilk ifadesinde Alaattin direkt ateş etti, silaha herhangi bir müdahale olmadı açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki duruşmada Yalçın'ın ifadesi önemli bir değer kazandı. O da Canbay gibi ifadeyi değiştirecek mi göreceğiz?

Öldürülen Kubilay Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı GÜNAYDIN’a konuştu: Ana-kız çok iyi rol yapıyor

OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

■ Aleyna Kalaycıoğlu'nun mahkemedeki size yönelik sözleri de haber oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz?
Aleyna mahkemede konuşurken Kubilay'ın konusu olunca ağlamaklı şekilde, 'Cemil abicim' tarzında bir kelime aldı ağzına. 'Bana abi deme' diye tepki verdim. Yapmacıklar, anne-kız çok güzel rol yapıyorlar. Aleyna müzik piyasasına girmek için Canbay ile sevgili oldu bana göre, onu kullandı. Kubilay da Aleyna'ya o kadar kardeşlik yaptı. Hasta kız kardeşini bile Kubilay sırtında merdivenlerden indiriyordu. Bodrum'dan önce Aleyna'nın Fethiye'ye de konseri vardı. Kubilay onu konsere götürdü. Çok ilgilendi, ona kardeşlik yaptı. Ama Aleyna oğlum için 'ayakçı' kelimesini kullandı. Bunu duyunca ikinci kez vurulduk. Oğlumun iyi niyetli, yardımsever oluşunu kullandı demek ki... Aleyna, Canbay'la sevgiliyken bir açıklama yapmıştı. Demişti ki 'Ben bir sevgilimden ayrıldığım zaman bir sorun yaşarsam, onu yeni sevgilime bildiririm, gerekeni yapsın.' Kızın böyle bir psikopat yönü de var yani... Şimdi o sevgili konusundaki yaptığı açıklama Canbay'dan ayrılınca devreye girmiş ve bunu uygulayıp, oğlumun ölümüne sebep oldu.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör