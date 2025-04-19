Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

Kazanın ardından sosyal medyada merak konusu oldu, sevenleri 'Berk Atan'a ne oldu?', 'Durumu nasıl?' gibi sorularla bilgi almaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından oyuncuyu en yakın hastaneye sevk etti. Kazanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. İLK BİLGİLER GELDİ: KABURGA KEMİĞİNDE ÇATLAK! İddialara göre, hastanede detaylı tetkiklerden geçirilen oyuncunun kaburga kemiğinde çatlak tespit edildi. Sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğu ancak birkaç gün hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi. Doktorlar, herhangi bir iç kanama veya hayati tehlike bulunmadığını, ancak çarpmanın etkisiyle kaburgada oluşan çatlağın tedavi sürecinin zaman alacağını belirtti. Hayranlarını merak ettiren kaza haberi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı geçmiş olsun dileklerini paylaşmaya başladı. Sosyal medya üzerinden 'Geçmiş olsun Berk Atan' mesajları yayılırken, sanat camiasından da pek çok ünlü isim destek mesajlarıyla oyuncunun yanında olduklarını belirtti. SET ÇALIŞMALARINA ARA VERİLECEK Alınan bilgilere göre, yaşanan kazanın ardından ünlü oyuncunun yer aldığı yapımın çekim takviminde de zorunlu bir revizeye gidileceği öğrenildi. Oyuncunun birkaç hafta istirahat etmesi beklenirken, bu süreçte kısa bir ara verilmesi planlanıyor. SAĞLIK DURUMU TAKİPTE Şu an itibarıyla oyuncunun hayati tehlikesi bulunmazken, tedavi sürecinin birkaç haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Doktorların önerisiyle fiziksel aktivite ve yoğun tempodan uzak durması beklenen Atan, istirahat süresince evinde dinlenecek. SEVENLERİNDEN BÜYÜK DESTEK Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken, hayranları 'Dualarımız seninle', 'Çabucak iyileş Berk' gibi mesajlarla desteklerini iletti. ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞIM YAPTI! Sağlık durumu iyi olan Berk Atan bugün kişisel hesabından bir paylaşımda bulundu. 'BENİ AYAĞA KALDIRAN EN BÜYÜK GÜÇ...' Hayranlarını korkutan oyuncu, 'Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.