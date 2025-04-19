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Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

Ünlü oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz akşam ciddi bir trafik kazası geçirerek hayranlarını korkutmuştu. Sağlık durumu iyi olan oyuncu Berk Atan, bugün kişisel hesabından bir açıklama yaptı.