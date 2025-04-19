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Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

Ünlü oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz akşam ciddi bir trafik kazası geçirerek hayranlarını korkutmuştu. Sağlık durumu iyi olan oyuncu Berk Atan, bugün kişisel hesabından bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 23:51
Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

Kazanın ardından sosyal medyada merak konusu oldu, sevenleri "Berk Atan'a ne oldu?", "Durumu nasıl?" gibi sorularla bilgi almaya çalıştı.

Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından oyuncuyu en yakın hastaneye sevk etti. Kazanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

İLK BİLGİLER GELDİ: KABURGA KEMİĞİNDE ÇATLAK!

İddialara göre, hastanede detaylı tetkiklerden geçirilen oyuncunun kaburga kemiğinde çatlak tespit edildi. Sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğu ancak birkaç gün hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

Doktorlar, herhangi bir iç kanama veya hayati tehlike bulunmadığını, ancak çarpmanın etkisiyle kaburgada oluşan çatlağın tedavi sürecinin zaman alacağını belirtti.

Ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan açıklama yaptı: Beni ayağa kaldıran en büyük güç…

Hayranlarını merak ettiren kaza haberi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı geçmiş olsun dileklerini paylaşmaya başladı.