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“Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım” Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!
“Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım” Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!
51 yaşındaki Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in kuzeni Veda Yurtsever de kendisi gibi oyuncu çıktı. Veda Yurtsever'in kuzeni Şinasi Yurtsever'e vedası yürek burktu. İşte o paylaşım!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 22:44