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“Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım” Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!

51 yaşındaki Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in kuzeni Veda Yurtsever de kendisi gibi oyuncu çıktı. Veda Yurtsever'in kuzeni Şinasi Yurtsever'e vedası yürek burktu. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 15.03.2025 22:44 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 22:44
Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!

Sahneye son kez çıktı, beyaz perdede son kez görüldü… 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever, ani ölümüyle herkesi yasa boğdu. Şinasi Yurtsever için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!

Cenaze törenine katılan birçok ünlü isim gözyaşlarına hakim olamadı.

Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!

'YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME HİÇ GİTMEDİ'

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Her şeyi o diziden öğrendik. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Bir baktım Şinasi'nin yüzünde bir gülümse. O gülümse milyonlarca kez paylaşılan bir gülümseme. Herhalde onun kimliği gibi bir şey. Birkaç bölüm dizide oynadı ama asıl hedefi senaryo yazmaktı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık. Yüzündeki o gülümseme hiç gitmedi. Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Her ölüm erken gelir ama Şinasi'ninki çok erken oldu. Sayın Bakanımızın başsağlığını da iletmek isterim. Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum" dedi.

"DUYARLILIĞI KADAR NEZAKETİYLE BİLDİĞİMİZ BİR KARDEŞİMİZDİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Günay, "'O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler' diyor şair. Şinasi kardeşimiz de yine o yitip giden kardeşlerimizden oldu. Son dönemde içimizi acıtan birçok sanatçı, aydını yolcu ettik. Her yolculuk bizden de bir kopuştu. Şinasi Bey Beyoğlu'ndan komşumuzdu. Mahallesine, ilçesine duyarlıydı. Dönem dönem belediyeye taleplerini iletirdi. Hallolduğunda da geri döner teşekkür ederdi. Duyarlılığı kadar nezaketiyle bildiğimiz bir kardeşimizdi. Uğurlar olsun. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!

Anne Güler Yurtsever, gözyaşlarına hakim olamadı. Şinasi Yurtsever'i son yolculuğuna uğurlayan acılı anne güçlükle ayakta durabildi.

Ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım Şinasi Yurtsever’in kuzeni oyuncu Veda Yurtsever’den yürek burkan paylaşım!

KUZENİ DE ÜNLÜ BİR OYUNCU ÇIKTI VE VEFAT HABERİYLE YIKILDI

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından sosyal medya paylaşımları ve son röportajları da ilgi çekti. Şinasi Yurtsever'in kuzeni de kendisi gibi oyuncu Veda Yurtsever çıktı. Vefatının ardından paylaşımı da herkesi hüzne boğdu.