Ön yargıları yıkan adam! Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah için İngiltere'deki araştırmada şaşırtan detaylar: "Ben de Müslüman olacağım!"

EVİNİ SOYAN HIRSIZA İŞ BULDU

Salah sıra dışı davranışlarıyla da dikkat çekiyor.

■ Örneğin Mısır'dayken ailesinin evi bir hırsız tarafından soyuldu. Hırsız yakalandı ve Salah'ın babası şikâyetçi olmak istedi.

Ancak Salah hırsızı affetti, ona bir miktar para verdi ve hayatını düzene sokabilmesi için bir iş bulmasına yardım etti.

■ Salah'ın satranç bağımlılığı o kadar yüksek ki, otellerde veya kamplarda kendisini tanıyan kişilerle bile anonim oynamak yerine doğrudan masa satrançlarına yöneliyor.

■ Liverpool'da bir benzin istasyonuna yanaştığında, kendisini tanıyan taraftarların şaşkınlığı arasında, o an istasyonda bulunan tüm araçların benzin parasını cebinden ödedi.

■ 2018 Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aday olmadığı halde 1 milyondan fazla Mısırlı seçmen, oy pusulasına "Muhammed Salah" yazdı.

