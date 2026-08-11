Ön yargıları yıkan adam! Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah için İngiltere'deki araştırmada şaşırtan detaylar: "Ben de Müslüman olacağım!"

Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, futbol kariyerindeki başarılarının yanı sıra saha dışındaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Salah'ın 2017'de Liverpool'a transferinin ardından İngiltere'de yapılan araştırmalarda, Merseyside bölgesindeki nefret suçlarında ve Liverpool taraftarlarının İslam karşıtı söylemlerinde belirgin düşüş tespit edildi. Müslüman kimliğini açıkça yaşaması ve tribünlerde kendisi için "Ben de Müslüman olacağım" sözlerinin yer aldığı marşların söylenmesi, yıldız futbolcunun toplum üzerindeki dikkat çekici etkisini ortaya koydu. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesine taşıdı.