Trend Galeri Trend Magazin Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde! 

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde! 

MFÖ grubunun usta ismi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yıllardır yaptığı ağır antrenmanlar ve kaslı fiziğiyle adından söz ettiriyordu. Ünlü isim bu kez spor salonu paylaşımlarıyla değil, yüzüne yaptırdığı estetik işlemle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:13
Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ'nün usta ismi Mazhar Alanson ile evlilik sürdüren Biricik Suden, magazin dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Sadece mutlu birliktelikleriyle değil, zaman içinde geçirdiği radikal fiziksel dönüşümle de dikkat çeken ünlü isim, bu değişimi bir adım öteye taşıdı.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Geçmişte yaptığı ağır antrenmanlar ve geliştirdiği kaslı fiziğiyle sosyal medyayı ikiye bölen Suden, bu kez vücuduyla değil yüzündeki yeni dokunuşla gündeme geldi.

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Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Kendini spora adadığı dönemlerin ardından görünümünde yeniliğe giden ünlü isim son olarak cildine dermapen işlemi uygulattı.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Sosyal medya hesabından işlem sonrası halini takipçileriyle paylaşan Biricik Suden, yüzündeki kızarıklıkları ve hassasiyeti gizlemedi. Uygulama sürecinin oldukça acılı geçtiğini ve sandığı kadar kolay olmadığını dile getiren ünlü isim, yine de ortaya çıkan sonucun çekilen acıya değdiğini belirtti. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

ESTETİK İŞLEMİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM PINAR DİLŞEKER OLMUŞTU!

Takvimler 1995'i gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki genç şarkıcı Pınar Dilşeker, Sana Sahibim adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasının yıldızı oldu. Ardından gelen albümler ve şarkılarla büyük bir hayran kitlesi edinen Dilşeker, özellikle Şinanari adlı parçayla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Bugün 50'li yaşlarında olan Dilşeker, yıllar içinde tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Estetik operasyonlar ve yeni imajıyla görenleri şaşkına çeviren ünlü isim, hayranları tarafından neredeyse tanınamaz hale geldi.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarına yorum yapan takipçileri, "Bu kadar değişime pes!" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

PEKİ ESTETİK YAPTIRARAK YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN İSİMLERİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

ÇİŞİL ORAL

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

ÇİŞİL ORAL

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

ÇİŞİL ORAL

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

SILA TÜRKOĞLU

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

SILA TÜRKOĞLU

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

HİLAL ALTINBİLEK

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

HİLAL ALTINBİLEK

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

HİLAL ALTINBİLEK

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

ŞARKICI HADİSE

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

ŞARKICI HADİSE

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

ŞARKICI HADİSE

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

ŞARKICI HADİSE

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL