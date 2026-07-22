Trend Galeri Trend Magazin Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

Önce kaslı fiziğiyle konuşuldu, şimdi yüzüyle... Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden bu kez estetik işlemiyle gündemde!

MFÖ grubunun usta ismi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yıllardır yaptığı ağır antrenmanlar ve kaslı fiziğiyle adından söz ettiriyordu. Ünlü isim bu kez spor salonu paylaşımlarıyla değil, yüzüne yaptırdığı estetik işlemle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:13