Trend Galeri Trend Magazin Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam'a adım attı! Adem Taşay'ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam'a adım attı! Adem Taşay'ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Boks şampiyonluğundan Yeşilçam setlerine uzanan Adem Taşay, Kemal Sunal klasiklerindeki rolleriyle hafızalara kazındı. Ekranda izleyenleri güldüren emektar oyuncunun gerçek hayattaki vedası ise arkasında yanıtlanamayan sorular bıraktı.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 15:08
Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adem Taşay, beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edindi. 1 Ocak 1954'te Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyünde dünyaya gelen Taşay, sinemaya adım atmadan önce ringlerde başarılarıyla dikkat çeken şampiyon bir boksördü.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Spor kariyerinin ardından yönünü sinemaya çeviren Taşay, kısa sürede Yeşilçam'ın tanınan ve aranan oyuncuları arasına girdi.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Özellikle Kemal Sunal filmlerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu; "Kılıbık"ta antrenör, "Kiracı"da Metin ve "Yedi Bela Hüsnü"nde tekne kaptanı Apo karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer etti.

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Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

"Garip", "Tarzan Rıfkı", "Japon İşi", "En Büyük Şaban" ve "Aptal Şampiyon" gibi dönemin sevilen yapımlarında da rol alan Taşay, kendine özgü oyunculuğuyla Yeşilçam'ın unutulmaz yüzleri arasında yerini aldı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Ancak beyaz perdede izleyicileri güldüren usta oyuncunun özel hayatındaki hikayesi, yıllar sonra ortaya çıkan acı sonuyla bambaşka bir hal aldı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

24 Ocak 1997 günü Bayrampaşa'daki evinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan usta oyuncunun bu trajik kaybı, arkasında hala aydınlatılamayan pek çok soru işareti bıraktı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

O günden beri gizemini koruyan bu meşum olayla aramızdan ayrılan Adem Taşay, geride başarılarla dolu bir spor kariyeri ve onlarca unutulmaz film bırakarak hafızalardaki yerini koruyor.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

HAYATI DRAM DOLU OLAN BİR BAŞKA YEŞİLÇAM OYUNCUSU: MESUN ENGİN...

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran, ışıltılı sahnelerin aranan yüzü Mesut Engin'in hayat hikayesi, başarıdan en dibe uzanan trajik bir yolculuğun özeti gibi.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

1973 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birçok rakibini geride bırakarak birinci seçilen ve sanat dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü aktör, ne yazık ki son yıllarını sokaklarda, hastalıklarla boğuşarak geçirdi.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

YARIŞMA BİRİNCİLİĞİNDEN BAŞROLLERE UZANAN KARİYER

Gerçek adı Mesut Kundak olan sanatçı, kariyerine başladığı 1970'li yıllarda Dert Bende, Yedi Evlat İki Damat, Özleyiş ve Gecelerin Ötesi gibi yapımlarla izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Kısa sürede jönler arasına adını yazdıran Engin, Sevmek, Yazık Oldu Yarınlara, Ah Bu Gençlik ve Deli Kız filmleriyle popülerliğini pekiştirdi. Sadece sinemada değil, mankenlik ve fotomodellik dünyasında da fırtınalar estirdi.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

HAYATINI ALTÜST EDEN O KAZA

1976 yılında geçirdiği feci trafik kazası, Mesut Engin için sonun başlangıcı oldu. Sağ el bileğinin sinirlerinin kesilmesiyle büyük bir yıkım yaşayan sanatçı, içine girdiği bunalımı aşmakta zorlandı. Bu süreçten sonra yer aldığı Lekeli Kadın, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Kaşık Düşmanı ve Sonsuz Sokaklar gibi filmlere rağmen eski günlerine dönmekte zorluk çekti.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

1980'li ve 90'lı yıllarda Kara Para, Ay Işığı Operasyonu, Zavallı Kız ve Kanlı Para gibi projelerde boy gösterse de talihsizlikler yakasını bırakmadı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

"DEDE" LAKABIYLA SOKAKLARDA BİR YAŞAM MÜCADELESİ

Özel hayatında ardı ardına gelen felaketler, Mesut Engin'i evsiz bıraktı. İş hayatındaki başarısızlıklar, boşanma ve ardından evinde çıkan yangınla her şeyini kaybeden efsane isim, sokaklarda yaşamaya başladı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Çevredeki esnafın "Dede" diyerek yardım ettiği sanatçı, uzun yıllar boyunca açlık ve soğuğun yanı sıra ciddi hastalıklarla da pençeleşti. Düşler de Ölür, Kara Gün ve Son Defa gibi filmleriyle hafızalarda kalan jönün sokaklardaki hali, onu Taksim'de bitkin halde bulan tiyatrocu dostlarının yardımıyla son buldu.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

DARÜLACEZE'DE SON PERDE

2009 yılında Darülaceze'ye yerleştirilen Mesut Engin, burada verdiği son röportajda zamanın acımasızlığına yenik düştüğünü ve yaşama sevincini yitirdiğini dile getirmişti.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Uzun süren sokak hayatının vücudunda bıraktığı hasarlar ve geçirdiği hastalıklar nedeniyle bitkin düşen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, 19 Aralık 2011 tarihinde aramızdan ayrıldı. Geriye ise Ölüme Köprü'den Polis Dosyası'na kadar uzanan onlarca film ve yürek burkan bir hayat hikayesi kaldı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

GEÇİRDİĞİ KAZAYLA HAYATI ALTÜST OLAN BİR DİĞER YEŞİLÇAM OYUNCUSU: FERİDUN ŞAVLI

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en sevilen serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, bize sadece kahkahayı değil, her biri ayrı birer değer olan "güzel insanları" da miras bıraktı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan seride, o meşhur siyah önlüğü, haylaz gülüşü ve saf kalbiyle tanıdığımız bir isim vardı: Domdom Ali.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Peki, hafızalarımıza kazınan o sevimli karakteri canlandıran Feridun Şavlı'nın, kameralar kapandıktan sonra nasıl bir hayat mücadelesi verdiğini biliyor muydunuz? İşte Burdur'dan Yeşilçam'a uzanan, başarı ve talihsizliklerle dolu o hikaye...

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

YEŞİLÇAM'IN BURDUR'DAN GELEN GÜLEN YÜZÜ

6 Ağustos 1953'te Burdur'da dünyaya gelen Feridun Şavlı, sinema kariyerine sadece Hababam Sınıfı'nı sığdırmadı. 1970'li yılların o samimi atmosferinde; "Ah Nerede", "Yüz Numaralı Adam", "Neşeli Günler" ve "Sınıfta Şenlik Var" gibi dönemin en popüler yapımlarında rol alarak izleyicinin sevgisini kazandı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

O dönemde popülerliği öyle bir noktaya ulaştı ki, reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak sinemanın parıltılı dünyası, 1978 yılına gelindiğinde onun için yerini sakin bir hayata bırakacaktı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

KADERİN EN AĞIR SINAVI: O KAZADAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Feridun Şavlı, sinemadan uzaklaştıktan sonra yaşamına yeni bir yön vermeye çalışırken, kader ona en sert yüzünü gösterdi. Geçirdiği korkunç bir trafik kazası, tüm hayatını altüst etti.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

BİR KOLUNU KAYBETTİ AMA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

İzmir-Manisa otoyolunda geçirdiği o talihsiz kazada, Domdom Ali'miz bir kolunu kaybetti. Usta oyuncu moral olarak büyük bir çöküş yaşamasına rağmen, ailesinin desteğiyle yaşama tutunmaya çalıştı.

Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam’a adım attı! Adem Taşay’ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!

Ancak Şavlı'nın talihsizlikleri maalesef kolunu kaybetmesiyle de sınırlı kalmadı. Geçirdiği kazadan birkaç yıl sonra, henüz 41 yaşındayken kalbi bu yorgunluğa daha fazla dayanamadı. 1995 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Şavlı, geride gözü yaşlı bir aile ve milyonlarca sevenini bıraktı.