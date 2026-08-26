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Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam'a adım attı! Adem Taşay'ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!
Önce ringlerde şampiyonluk kazandı, ardından Yeşilçam'a adım attı! Adem Taşay'ın gizemini koruyan ölümü herkesi şoke etti!
Boks şampiyonluğundan Yeşilçam setlerine uzanan Adem Taşay, Kemal Sunal klasiklerindeki rolleriyle hafızalara kazındı. Ekranda izleyenleri güldüren emektar oyuncunun gerçek hayattaki vedası ise arkasında yanıtlanamayan sorular bıraktı.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 15:08