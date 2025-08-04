“Öptüm Seni Şeker” ile hafızalara kazınmıştı! Bora Gencer'den korkutan haber

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem sağlık durumunu hem de yaşadığı korku dolu anları anlattı. Hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gencer, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: 'Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım.' Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, sanatçının sağlık durumunun iyi olması sevenlerinin yüreklerine su serpti. Bora Gencer, son yıllarda Bodrum'da hayatını sürdürüyordu. Müzik kariyerini hiçbir zaman bırakmayan isim son zamanlarda ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.