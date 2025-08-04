Trend Galeri Trend Magazin “Öptüm Seni Şeker” ile hafızalara kazınmıştı! Bora Gencer'den korkutan haber

“Öptüm Seni Şeker” ile hafızalara kazınmıştı! Bora Gencer'den korkutan haber

90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:26
Öptüm Seni Şeker ile hafızalara kazınmıştı! Bora Gencer’den korkutan haber

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem sağlık durumunu hem de yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Öptüm Seni Şeker ile hafızalara kazınmıştı! Bora Gencer’den korkutan haber

Hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gencer, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım."

Öptüm Seni Şeker ile hafızalara kazınmıştı! Bora Gencer’den korkutan haber

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, sanatçının sağlık durumunun iyi olması sevenlerinin yüreklerine su serpti.

Öptüm Seni Şeker ile hafızalara kazınmıştı! Bora Gencer’den korkutan haber

Bora Gencer, son yıllarda Bodrum'da hayatını sürdürüyordu. Müzik kariyerini hiçbir zaman bırakmayan isim son zamanlarda ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.