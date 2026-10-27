Trend Galeri Trend Magazin Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Dünyaca ünlü rapçi Bad Bunny ile model Kendall Jenner arasındaki eski ilişki, sosyal medyada yayılan dikkat çekici bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Bad Bunny, eski sevgilisi Kendall Jenner'ın kendisinden para istediğini belirttiği açıklaması magazine bomba gibi düştü. İşte o açıklamanın detayları!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 27.10.2026 23:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 23:32
Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Ünlü şarkıcı Bad Bunny, 2023 yılında manken Kendall Jenner'la birlikte görüntülenmişti. Ünlü çift, daha sonra birlikteliklerini açıklayarak hayranlarını sevindirmişti.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

TARTIŞMA YARATACAK İDDİA!

Özellikle Bad Bunny'nin Kendall Jenner'la ilgili yaptığı açıklama tartışma yaratacak cinsten!

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

ESKİ SEVGİLİSİNİ HEDEF ALDI

Yabancı kaynaklarda Bad Bunny'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kendall Jenner'ı hedef aldığı iddia edildi.

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Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

"HER HAFTA 500 BİN DOLAR İSTEMEYE BAŞLADI"

Bad Bunny, "Herkesin bildiği üzere, benden daha fazla parası var. Birden benden her hafta 500 bin dolar istemeye başladı." iddiasında bulundu.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

"ONA BUNU KARŞILAYAMAYACAĞIMI SÖYLEYİNCE..."

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Ona bunu karşılayamayacağımı söyleyince resti çekerek ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Ünlü şarkıcının bu iddiaları sonrası ünlü mankenin ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, özel hayatı ve lüks yaşam tarzıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda otomobil koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü model, bu kez dağ eviyle konuşuluyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Doğayla iç içe atmosferi, sıcak renk paleti ve dikkat çekici dekorasyonuyla öne çıkan ev, görenlerden tam not aldı.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Rustik detayların modern dokunuşlarla buluştuğu evde ahşap mobilyalar, doğal taş yüzeyler ve yumuşak dokulu kumaşlar ön plana çıkıyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Şömine detaylarıyla sıcak bir atmosfer kazanan yaşam alanları, konforlu ve zamansız bir dekorasyon anlayışını yansıtıyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Yatak odasında desenli tekstiller ve metal karyola dikkat çekerken, mutfakta doğal taş duvarlar ve ahşap yüzeyler öne çıkıyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Oturma alanında ise kitaplarla süslenen geniş orta sehpa, klasik koltuklar ve doğadan ilham alan aksesuarlar samimi bir görünüm oluşturuyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Gösterişten uzak ancak karakter sahibi detaylarıyla dikkat çeken dağ evi, Kendall Jenner'ın dekorasyon zevkini merak edenlerin ilgisini çekiyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Doğal malzemelerin ve sıcak tonların ön planda olduğu bu stil, evinde benzer bir atmosfer yaratmak isteyenlere de ilham veriyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

İşte Kendall Jenner'ın süper lüks dağ evi!

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

İşte Kendall Jenner'ın süper lüks dağ evi!

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

İşte Kendall Jenner'ın süper lüks dağ evi!

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

İşte Kendall Jenner'ın süper lüks dağ evi!

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

İşte Kendall Jenner'ın süper lüks dağ evi!

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin süper lüks evleri...

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor.

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI...

Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, merak konusu oluyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ!