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Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!
Ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü! Bad Bunny’den Kendall Jenner itirafı: Her hafta 500 bin dolar istiyordu!
Dünyaca ünlü rapçi Bad Bunny ile model Kendall Jenner arasındaki eski ilişki, sosyal medyada yayılan dikkat çekici bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Bad Bunny, eski sevgilisi Kendall Jenner'ın kendisinden para istediğini belirttiği açıklaması magazine bomba gibi düştü. İşte o açıklamanın detayları!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 23:24
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 23:32