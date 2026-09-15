Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

HAYAL ETTİĞİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMADI

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti:

''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.''