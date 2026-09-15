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Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!
Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!
Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı'nın çocuk oyuncuları Sudenaz ve Busenaz, aradan geçen zamanın ardından son halleriyle dikkat çekti. Ekran macerasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ikizlerin şimdiki görünümleri beğeni kazandı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:19