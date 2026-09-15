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Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı'nın çocuk oyuncuları Sudenaz ve Busenaz, aradan geçen zamanın ardından son halleriyle dikkat çekti. Ekran macerasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ikizlerin şimdiki görünümleri beğeni kazandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:19
Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Türk televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden Akasya Durağı, yıllar önce ekrana gelen bölümleriyle izleyicilerin hafızasında iz bırakmayı başardı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Dizide Osman Ağa ve Safiye'nin ikiz kızları olarak rol alan Mina ve Dila Bulutsuz da sevimli tavırlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Aradan geçen uzun yılların ardından kardeşlerin değişimi ise yeniden gündeme geldi.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Dizi macerasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçen Mina ve Dila Bulutsuz, zaman içerisinde büyüyerek genç birer kadın oldu.

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Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken ikizlerin son görüntüleri, Akasya Durağı izleyicilerinde nostaljik bir etki yarattı. Kardeşlerin geçirdiği değişim kısa sürede merak konusu oldu.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Çocukluk dönemleri dizinin izleyicileri tarafından yakından takip edilen Bulutsuz kardeşler, Akasya Durağı'nın ardından eğitimlerine ve özel hayatlarına odaklandı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ikizlerin yıllar sonraki halleri yeniden ortaya çıkınca, eski dizinin takipçileri Mina ve Dila'nın hayatını merak etmeye başladı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Serpildikleri ve güzelleştikleri görülen ikizlerin fotoğraflarına takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın ikizlerinin merak edilen son halleri...

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

ÇOCUKKEN KARŞIMIZA ÇIKAN BİR BAŞKA MİNİK YILDIZ SİBEL KASAPOĞLU OLMUŞTU...

Bez Bebek dizisi, yayınlandığı yıllarda her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran ve karakterleriyle hafızalarda yer edinen bir yapım olarak öne çıkmıştı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Dizinin hikayesi kadar, kadrosunda yer alan yetenekli çocuk oyuncuların sergilediği performanslar da izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemin minik yıldızlarının bugün neler yaptığı ve nasıl bir değişim geçirdiği sosyal medyada büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Bu isimler arasında özellikle canlandırdığı 'Özge' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Kasapoğlu, şimdilerde çocukluk yıllarını geride bırakmış bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Dizideki Özge karakteriyle tanınan oyuncu, geçen zamanla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle dikkat çeken Kasapoğlu, duru güzelliği ve modern tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Çocukluk halini hatırlayanların tanımakta güçlük çektiği ünlü ismin bu değişimi, görenleri şaşırtırken bir yandan da hayran bırakıyor.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Çocuk yıldız aktif olduğu sosyal medya hesabından sevenleri tarafından sık sık övgü yağmuruna tutuluyor.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

KÜÇÜK BİR YILDIZ OLARAK HAYATIMIZA GİREN DİĞER İSİM: SEDA RENDA!

O reklam filmindeki "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle bir döneme damga vuran o minik yıldızı hatırlıyor musunuz? Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve elinden düşmeyen beyaz ayısıyla ekranlara neşe saçan o sevimli çocuk, hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırtıyor, "Bu gerçekten o mu?" dedirtiyor.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek reklamında yer almış, söylemekte zorlandığı o cümle ise kısa sürede onu herkesin tanıdığı bir çocuk yıldız haline getirmişti. Bir anda gelen bu şöhret, yıllar sonra bile unutulmayan bir iz bıraktı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı... Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

ESKİ POPÜLERLİĞİNİ YAKALAYAMADI

Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

HAYAL ETTİĞİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMADI

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti:

''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.''

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

EVLENİP VE ANNE OLDU

Ama hiç de hayal ettiği gibi ünlü bir oyuncu olmadı. Herkes onu 5 yaşındaki hali ile hatırlamaya devam ediyor. '10 Yüz Bin Milyon Baloncuk'un üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

5 YILDIZLI BİR OTELDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde Turizm sektöründe. Seda Renda da eşi gibi 5 yıldızlı bir otelde üst düzey yöneticilik yapıyor. Kalan vaktini ise çocuğuyla geçiriyor.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantastik dizileri arasında yer almıştı. Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

CANSU DEMİRCİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Cansu Demirci, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşamaya başlamıştı.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Cansu Demirci'ye sosyal medya kullanıcılarından: 'Hiç değişmemiş', 'Hala aynı güzellikte', 'Sonunda yıllar sonra görüntülendi', 'Hep son halini merak etmiştim' şeklinde yorumlar geldi.

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

İŞTE SON HALİ

Osman Ağa’nın kızçeleri büyüdü, güzellikleriyle gündem oldu! Akasya Durağı’nın ikizlerini bir de şimdi görün!

Öte yandan eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıkmıştı.