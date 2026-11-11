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Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Paul McCartney, Forbes'un net servetini yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak belirlemesiyle milyarderler arasına katıldı. McCartney'nin servetinin büyük kısmı kataloglarına, hukuki girişimlerine, turnelerine ve sanat koleksiyonuna dayandırıldı.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 07:38
Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

McCartney servetiyle, 2 milyar dolarla Taylor Swift ve 2,8 milyar dolarla Jay-Z'nin ardından dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni oldu.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

McCartney'nin servetinin büyük bölümü, 1969'da kurduğu ve hem kendi müzik kataloğunun hem de diğer sanatçıların telif haklarının yönetimini üstlenen yayıncılık şirketinden geliyor.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

McCartney'nin Buddy Holly gibi sanatçıların müzik kataloglarının yanı sıra Broadway müzikallerinin bestelerinin telif haklarını satın almasının da servetine katkı sağladığını belirtiliyor. McCartney, The Beatles'ın şarkı yazarlığı telif haklarındaki payı sayesinde yılda 10 milyon dolar daha kazanıyor.

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Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.