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Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!
Oturduğu yerden yılda 10 milyon dolar kazanıyor! Dünyanın en zengin 3. müzisyeni oldu... İşte o liste!
Paul McCartney, Forbes'un net servetini yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak belirlemesiyle milyarderler arasına katıldı. McCartney'nin servetinin büyük kısmı kataloglarına, hukuki girişimlerine, turnelerine ve sanat koleksiyonuna dayandırıldı.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 07:38