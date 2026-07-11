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Öykü Gürman’dan dev repertuar! Bergen’den Ahmet Kaya’ya…Sesiyle “Altı Üstü İstanbul”a damga vuruyor

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. Dizide Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, seslendirdiği eserlerle sahnelerin duygusunu güçlendirirken, performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 11:57
Öykü Gürman’dan dev repertuar! Bergen’den Ahmet Kaya’ya…Sesiyle Altı Üstü İstanbula damga vuruyor

Bergen'den Ahmet Kaya'ya…Sesiyle "Altı Üstü İstanbul"a damga vuruyor

Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan "Kum Gibi" şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz eserini seslendirecek.

Öykü Gürman’dan dev repertuar! Bergen’den Ahmet Kaya’ya…Sesiyle Altı Üstü İstanbula damga vuruyor

Fahriye'nin hikâyesiyle bütünleşen şarkılar, dizinin duygusal atmosferini güçlendirirken, her hafta izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Öykü Gürman’dan dev repertuar! Bergen’den Ahmet Kaya’ya…Sesiyle Altı Üstü İstanbula damga vuruyor

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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Öykü Gürman’dan dev repertuar! Bergen’den Ahmet Kaya’ya…Sesiyle Altı Üstü İstanbula damga vuruyor

Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Çok büyük yerlere geleceğim ama yanımda sen olmayacaksın!" | Video

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL