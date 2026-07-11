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Öykü Gürman’dan dev repertuar! Bergen’den Ahmet Kaya’ya…Sesiyle “Altı Üstü İstanbul”a damga vuruyor
Öykü Gürman’dan dev repertuar! Bergen’den Ahmet Kaya’ya…Sesiyle “Altı Üstü İstanbul”a damga vuruyor
atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. Dizide Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, seslendirdiği eserlerle sahnelerin duygusunu güçlendirirken, performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 11:57