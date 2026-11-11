Oyuncu Açelya Akkoyun: Çok rol geldi ama kabul etmedim… Gençtim, çok korktum!

"BEN BU AKVARYUMDA YÜZMEK İSTİYORUM" DEDİM

-Oyunculuk tutkusunu ne zaman keşfettiniz? Sizi tiyatro okumaya iten şey neydi?

Kadıköy'de konservatuvardan bir flüt sesi duyarak, "Burası neresi?" dedim. "Konservatuvar burası" dediler. "Orası neresi?" dedim. "Sanat okulu üniversitesi" dediler. Ben de voleybolcuydum, iyi de voleybolcuydum. Spor akademisine hazırlanıyordum. Konservatuvara girdiğim an itibarıyla, bugün gibi hatırlıyorum, "Ben bu akvaryumda yüzmek istiyorum" dedim. Sonra sordum "Hangi bölümler var?" diye. İşte dediler "Şan var", ses yok. Enstrüman için yaşım genç, "Tiyatro bölümü var" dediler. Şöyle içeri girdim, bir yükselti vardı. Çıktım orada kendimi çok iyi hissettim. Ben dedim "Tiyatro bölümüne hazırlanacağım." Yani ben öyle çocukluğumdan beri oyuncu olmak ateşiyle yanan bir çocuğu değildim. Ben daha rasyonel bir çocuktum. Analitik bir zihnim vardı yani. Zaten fen matematik bölümü mezunuyum. Ama oyunculuğa da çok büyük aşkla bağlandım. Yani kayboldum. Aşk kaybolmaktır ya. Oyunculuk aşkında kayboldum ben. Bir sene içinde herhalde iki yüze yakın oyun okumuşumdur. O dönemin tiyatro şartlarında her hafta üç oyuna gitmişimdir. Devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, özel tiyatrolar… Böyle konservatuvara hazırlandım. Orada da bir matematik ve rasyonellik kullandım. Matematik hiçbir zaman sanattan ayrı değildir. Disiplin olmadan olmuyor hiçbir şey. İstediğiniz kadar yeteneğiniz olabilir. Yetenek sadece bir başlangıçtır. Ama onu sürdürülebilir halde kılan çalışmaktır.

-Ekran yolculuğunuz hangi projeyle, nasıl bir hikayeyle başladı?

İlk konservatuara hazırlanırken 89 yılıydı. Daha 16-17 yaşındayım. Zülfü Livaneli'nin bir klibi geldi. "Güneş Topla Benim İçin" diye. O bana gelince böyle bir kaldık yani. Babam "Hayır, daha sen yeni mezunsun" dedi. Bir arkadaşımız önermiş konservatuara hazırlanırken. İlk o geldi, oynadım. Çok heyecanlanmıştım. Sonra da konservatuara girdiğim sene şehir tiyatrolarına girdim. Hem okudum, hem çalıştım. Kendini finanse eden bir öğrenciydim ki yani çok şanslıymışım. Şimdi düşünüyorum büyük şansmış benim için. Oyunumu da oynuyordum, paramı da kazanıyordum. Aileme de bu anlamda destek oluyordum. Yük olmuyordum en azından. Bazen yük olmamak en büyük destek olmaktır. Sonra da hemen birinci sınıfta diziler gelmeye başladı. Okula da gittim çalıştım da. Bir şekilde hepsini ayarlıyordum.