Oyuncu Açelya Akkoyun: Çok rol geldi ama kabul etmedim… Gençtim, çok korktum!

Kadıköy'de bir konservatuvardan yükselen flüt sesiyle hayatının yönünü değiştiren, voleybolcu olmayı planlarken kendini tiyatro sahnesinin büyüsüne kaptıran bir isim o… Açelya Akkoyun, oyunculuk aşkıyla başlayan yolculuğunu, Mahallenin Muhtarları'ndan Böyle mi Olacaktı'ya, oradan hafızalara kazınan Ekmek Teknesi'ne uzanan kariyerini tüm samimiyetiyle anlattı. Genç yaşta kamera karşısına geçtiği yıllarda hem okulunu hem setleri bir arada yürüttüğünü belirten oyuncu, Ekmek Teknesi'nin kendisi için diğer tüm projelerden ayrı bir yerde durduğunu söyledi. Diziden erken ayrılmasını bugün bir hata olarak değerlendiren Akkoyun, bu kararının hayatındaki beklenmedik gelişmelere de kapı araladığını anlattı. Açelya Akkoyun, Günaydın YouTube kanalında yayınlanan "Biyografi'k" programında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikâyesinden oyunculuk serüvenine, bilinmeyenlerini anlattı.