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Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, daha önce İspanya'ya sevgilisiyle tatile çıkmıştı. Afra Saraçoğlu, bugün Bebek'te sevgilisiyle görüntülendi. İşte aşkı belgeleyen o anlar!

Giriş Tarihi: 08.06.2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 19:57
Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

A.B.İ dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Son olarak Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu, duru güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bırakmıştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Yüzüne vuran gün ışığında çekildiği filtresiz ve doğal karesini takipçilerinin beğenisine sunan Saraçoğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Paylaşımıyla adeta göz kamaştıran ünlü oyuncunun bu duru tarzı, hayranlarından tam not almıştı.

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Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Saraçoğlu, bu karesiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar almıştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Geçen günlerde Saraçoğlu, Milano'daki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Saraçoğlu'nun paylaşımları kısa sürede binlerce etkileşim almıştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Tarzıyla moda tutkunlarından övgü alan güzel oyuncu, havalı kareleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Afra Saraçoğlu'nun sevgili olduğu iddia edilen Poyraz Yosmaoğlu'yla ilk kez görüntülenmişti.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Sevgilisiyle birlikte İspanya'da görüntülenen Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelmişti.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

TATİLDEN DÖNER DÖNMEZ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Ünlü oyuncu, tatilden döner dönmez İspanya'dan paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminde bu kez de yer almıştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

POZLARI MAGAZİNDE GENİŞ YER BULMUŞTU

Ünlü oyuncunun düzgün fiziği, elbisesi ve pozları geniş yer bulmuştu.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

BEĞENİ VE YORUM YAĞMIŞTI

Sosyal medya takipçileri, ünlü oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdırmıştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, bugün Bebek'te görüntülendi. Üstelik ünlü oyuncu yalnız da değildi.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Afra Saraçoğlu, daha önce İspanya'da görüntülendiği sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

İŞTE AŞKI BELGELEYEN O GÖRÜNTÜ!

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen aşkın görüntüsü!

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Öte yandan güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, geçen günlerde Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'daydı. Moda etkinliklerinde boy gösteren ünlü oyuncu, Paris'te çektirdiği karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla öne çıktı. Saraçoğlu, sırt dekolteli ve baştan aşağı siyah tercih ettiği kombiniyle büyük beğeni topladı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Saraçoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı pozları ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

Öte yandan her hareketiyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

ANNESİ ÖZCAN DENİZ'E MESAJ ATTI
Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.

Fotoğrafa "Başladık biz" notu düşen Deniz'e, Saraçoğlu'nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz'e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştiriyor.

İşte Afra Saraçoğlu'nun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

ŞERİF SEZER

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen o aşk!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN