Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Ekranların sevilen ismi Alina Boz, yoğun set temposunun arasında ara vermediği eğitim hayatını gururla taçlandırdı. Başarılı oyuncunun kep attığı heyecan dolu gününe, eşi ve annesi sosyal medyadaki duygu dolu paylaşımları damga vurdu.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 09:28
Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Ekranların sevilen yüzü Alina Boz, son dönemde sadece yer aldığı projelerle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor.

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Güzel oyuncu, son olarak bir süredir sessiz sedasız sürdürdüğü zorlu maratonu başarıyla noktaladı.

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak kep atan başarılı isim, bu özel anını sevdikleriyle birlikte kutladı. Genç yıldızın hayatındaki bu anlamlı dönüm noktası, aile içinde de büyük bir coşkuyla karşılandı.

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Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Boz'un heyecanına ortak olan eşi Umut Evirgen, törenden öne çıkan anları takipçilerinin beğenisine sunarak paylaştığı karelerin altına "Gurur… Mezunumuz" notunu düştü. Kısa sürede yoğun ilgi gören bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda destek ve tebrik yorumu topladı.

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Sevilen oyuncunun annesi Olga Boz da kızının bu başarısını karşılıksız bırakmadı. Sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj yayımlayan anne Boz, duygularını "Canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Tebrikler." ifadeleriyle dile getirdi.

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alarak dijital platformlarda geniş yankı buldu.

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Tebrik mesajlarının yanı sıra takipçilerin gözünden kaçmayan bir başka detay ise Olga Boz'un zarafeti oldu. Kızının bu gurur dolu gününde yanından ayrılmayan anne Boz, güzelliği ve genç görünümüyle adeta sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

Magazin dünyasında genetik mirasıyla hayran bırakan tek isim elbette Alina Boz değil. Tıpkı onun gibi, annelerinin güzelliğini birebir kopyalamış ve güzellikleriyle sık sık adından söz ettiren işte o ünlü isimler ve anneleri...

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

BARIŞ ALPER YILMAZ

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

NESLİHAN ATAGÜL

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...

SERENAY SARIKAYA