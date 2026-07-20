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Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...
Oyuncu Alina Boz’dan kariyerine yeni bir başarı daha! Diplomasını aldı, mutluluğunu eşi ve annesiyle paylaştı...
Ekranların sevilen ismi Alina Boz, yoğun set temposunun arasında ara vermediği eğitim hayatını gururla taçlandırdı. Başarılı oyuncunun kep attığı heyecan dolu gününe, eşi ve annesi sosyal medyadaki duygu dolu paylaşımları damga vurdu.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 09:28